Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Gehörschaden durch Böllerwurf

Beeinträchtigungen des Gehörs erlitt eine junge Frau, die Donnerstagnacht gegen 1 Uhr mit einem Böller beworfen wurde. Die Frau hielt sich vor einem Gebäude in der Werastraße auf, als aus einem Fenster des mehrstöckigen Hauses ein gezündeter Böller geflogen kam. Dieser explodierte in unmittelbarer Nähe der Frau. Bislang liegen der Polizei, die wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, keine Erkenntnisse zu Tatverdächtigen vor. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Rufnummer 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Unbekannter fährt Pkw an und sucht das Weite

Auf rund 5.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am heutigen Donnerstag zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Stockerholzstraße verursacht hat. Der Unbekannte prallte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere rechte Seite eines geparkten VW. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Unbekannte weg. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, mögen sich bitte unter Tel. 07544/9620-0 beim Polizeiposten Markdorf melden.

Tettnang

Frontaler Unfall mit zwei leicht Verletzten

Mit dem Gegenverkehr ist am Mittwochabend ein 21-Jähriger mit seinem Audi auf der L 326 zwischen Biggenmoos und Obereisenbach kollidiert. Mutmaßlich auf Grund eines Fahrfehlers verlor der 21-Jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf die entgegengesetzte Fahrspur. Dort kam ihm ein VW entgegen, dessen 65-jähriger Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Deshalb kollidierten die beiden Pkw frontal, wobei sich die beiden Fahrer leichte Verletzungen zuzogen, die im Krankenhaus behandelt wurden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 27.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Tettnang

Hoher Sachschaden durch Vorfahrtsmissachtung

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 333 entstand am Mittwochmorgen kurz nach 7 Uhr Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Ein 23-Jähriger fuhr mit seinem Skoda in Richtung Tettnang, als ein Hyundai-Fahrer die L 333 an der Kreuzung mit der K 7719 queren wollte. Der 20-Jährige übersah den Skoda, weshalb er in die Kreuzung einfuhr und dabei die vorfahrtregelnden Verkehrszeichen missachtete. Auf Grund dessen kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision, wobei an beiden Fahrzeugen Schäden in Höhe von insgesamt etwa 13.000 Euro entstanden, die die Weiterfahrt verhinderten. Sie mussten deshalb abgeschleppt werden. Die beiden Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Markdorf

Unter Drogeneinfluss gefahren

Im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle im Bereich des Berufsschulzentrums Markdorf stellten Beamte des Polizeireviers Überlingen am Mittwochmittag einen unter Drogeneinfluss fahrenden Verkehrsteilnehmer fest. Während der Verkehrskontrolle überprüften die Polizisten die Verkehrsfähigkeit eines 18-jährigen Auto-Fahrers. Sie stellten bei ihm Anzeichen für eine Beeinflussung durch Rauschmittel fest. Ein Drogenschnelltest ergab Hinweise auf den Einfluss von THC. Auf Grund dessen musste der 18-Jährige die Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Er muss sich nun wegen des Fahrens unter Einfluss eines berauschenden Mittels verantworten. Zudem kann er mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen.

Tettnang

Fahrerflucht nach Fehler beim Einparken

Ein in der Oberhofer Straße geparkter Fiat wurde am Mittwochnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 18.00 Uhr von einem Unbekannten beschädigt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer war mit seinem Fahrzeug mutmaßlich beim Einparken gegen den hinteren linken Bereich des Pkw gefahren. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Verursacher des Sachschadens in Höhe von etwa 2.000 Euro nimmt der Polizeiposten Tettnang unter der Rufnummer 07542/9371-0 entgegen.

