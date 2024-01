Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Kirchdorf, Brand eines Schweinestalles - Diepholz, Ungebetene Gäste und Festnahme ---

Diepholz (ots)

Kirchdorf - Schweine verbrannt

In der Nacht zum Freitag gegen 03.50 Uhr geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Schweinestall in Kuppendorf in Brand. Ein vorbeifahrender Lkw-Fahrer hatte das Feuer entdeckt. Mehrere Ortsfeuerwehren mussten zur Brandbekämpfung eingesetzt werden. Einige Schweine konnten vor dem Feuer in Sicherheit gebracht werden, mehrere Sauen und Ferkel wurden dennoch durch das Feuer getötet. Der Stall wurde völlig zerstört, der Schaden beträgt nach ersten Erkenntnissen 800 000 Euro. Nachdem die Feuerwehr die Löscharbeiten beendet hatte, beschlagnahmte die Polizei den Brandort und nahm die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf.

Sulingen - Kradfahrer stürzt

Ein 64-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer ist am Donnerstag gegen 11.10 Uhr in der Bassumer Straße gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Er befuhr die Bassumer Straße von der B 61 kommend in Richtung Lange Straße. In einer Kurve rutschte er auf nasser Fahrbahn aus und stürzte. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Diepholz - Ungebetene Gäste

Als die 39-jährige Bewohnerin eines Hauses in der Straße Willenberg gegen 10.45 Uhr nach Hause zurückkehrte, überraschte sie zwei Männer in ihrem Hausflur. Die beiden Unbekannten waren durch eine Seitentür ins Haus gelangt. Sie flüchteten, als sie von der Bewohnerin überrascht wurden. Die Polizei leitete eine Fahndung nach den Männern ein. Sie konnten im Stadtgebiet aufgespürt und festgenommen werden. Bei der Festnahme leisteten Beide Widerstand. Nachdem die 16 und 24-Jahre alten Männer fixiert waren, wurden sie zur Dienststelle verbracht.

Diepholz - Pkw aufgebrochen

Einen Audi habe Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Maschstraße Höhe Nr. 72 aufgebrochen. Sie entwendeten die Brieftasche mit Papieren und Scheckkarten. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Syke - Pkw ohne Kennzeichen

Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer wurde am Donnerstag gegen 14.45 Uhr in der hannoverschen Straße (B 6) zur Kontrolle gestoppt. Der Grund für die Kontrolle war, dass an dem Pkw keine Kennzeichen angebracht waren. Laut Aussage des 52-Jährigen gibt es auch für den Pkw keine Kennzeichen. Das Fahrzeug ist nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Auch der 52-jährige Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und leitete gleich mehrere Strafverfahren ein.

Stuhr - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag gegen 18.15 Uhr stand ein 38-jähriger Fahrer mit seinem Pkw auf der linken Fahrspur an einer Lichtzeichenanlage in der Carl-Zeiss-Straße Einfahrt zum Parkplatz Ikea. Hinter ihm befand sich ein weiterer Pkw, der auf die rechte Fahrspur wechselte. Hierbei touchierte der Unbekannte den Pkw des 38-Jährigen, hielt aber nicht an und flüchtete. Am Pkw des 38-Jährigen entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

