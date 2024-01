POL-DH: --- Sulingen, Pkw nicht zugelassen und nicht versichert - Syke, Mann verursacht gleich zwei Verkehrsunfallfluchten

Polizeiinspektion Diepholz

Scholen - Anhänger im Gegenverkehr

Am Mittwoch gegen 07.25 Uhr befuhr ein 56-jähriger Fahrer mit seinem Lkw samt Anhänger die Sulinger Straße (B 61) in Richtung Sulingen. Eine Windböe erfasste seinen Anhänger und drückte ihn in den Gegenverkehr. Der Anhänger kollidierte mit dem entgegenkommenden Lkw eines 61-jährige Fahrers. Der 61-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der Anhänger und der Lkw des 61-Jährigen wurden erheblich beschädigt. Der Schaden beträgt mindestens 55000 Euro.

Sulingen - Pkw nicht zugelassen und nicht versichert

Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer geriet am Dienstag gegen 14.00 Uhr ins Visier der Polizei. Sie stoppte den 34-Jährigen im Ritterspornweg. Bei der Kontrolle stellte sich schnell heraus, der Pkw ist weder versichert noch für den Straßenverkehr zugelassen. Um eine Zulassung vorzutäuschen, hatte der 34-Jährige Kennzeichen von einem anderen Pkw angebracht. Die Fahrt des 34-Jährigen war mit der Kontrolle zu Ende. Ihn erwarten jetzt gleich mehrere Strafverfahren.

Diepholz - Nach Unfall geflüchtet

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer flüchtete gestern gegen 15.15 Uhr nach einem Verkehrsunfall mit einem entgegenkommenden Pkw. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße Lappenberg in Richtung Mollerstraße. Als er an einem parkenden Pkw vorbeifuhr kam ihm ein Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Es kam zu einer seitlichen Berührung beider Pkw. Der Unbekannte hielt danach kurz an, um dann zu flüchten. Am Pkw des 34-Jährigen entstand ein Schaden von 1800 Euro. Bei dem geflüchteten Pkw handelt es sich laut Zeugen um einen schwarzen Opel-Kombi. Das Fahrzeug muss an der Fahrerseite beschädigt sein. Die Polizei Diepholz nimmt Hinweise auf den Verursacher unter Tel. 05441 / 9710 entgegen.

Diepholz - Diebstahl eines Pedelec

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 23.00 Uhr und 24.00 Uhr, ein Pedelec der Marke NICOLAI im Wert von 5000 Euro entwendet. Das Rad stand auf dem Grundstück des Eigentümers in der Lüderstraße. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Syke - Gleich zwei Verkehrsunfallfluchten

Aufmerksame Zeugen beobachteten gestern gegen 07.40 Uhr einen 83-jährigen Pkw-Fahrer, als er beim Ausparken in der Waldstraße einen gegenüber geparkten Pkw beschädigte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Senior davon. Zeugen verständigten die Polizei. Auf dem Weg zur Wohnanschrift des 83-Jährigen wurde die Polizei auf eine weitere Unfallflucht aufmerksam. Wie sich schnell herausstellte, hatte der 83-Jährige gegen 07.50 Uhr in der Steimker Straße ein weiteres Fahrzeug touchiert und war einfach weitergefahren. Der Schaden am ersten Pkw beträgt ca. 2000 Euro, an dem zweiten Pkw ca. 3500 Euro. Den 83-Jährigen erwarten jetzt zwei Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

