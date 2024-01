Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Drentwede, Lkw landet im Graben - Diepholz, Wolf angefahren - Stuhr, Transporter aufgebrochen ---

Drentwede - Lkw im Graben

Am Dienstag gegen 15.00 Uhr ist ein mit Sand beladener Lkw auf der K 33 verunfallt und in den Graben abgerutscht. Der 42-jährige Fahrer des Lkw war auf dem Weg von Scharrel nach Drentwede. Im Begegnungsverkehr wich er leicht nach rechts aus und geriet dabei in das weiche Erdreich neben der Fahrbahn. Der Lkw touchierte eine Ortstafel, zerstörte einen Leitpfosten und blieb dann in Schräglage an einem Strommast hängen. Eine Bergung soll nach Absprache am Mittwochvormittag erfolgen. Der Schaden beträgt nach ersten Erkenntnissen ca. 36000 Euro.

Maasen - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in der Nienburger Straße wurde gestern gegen 10.45 Uhr ein 19-jährige Pkw-Fahrer leicht verletzt. Er erkannte die Situation zu spät, als eine vorausfahrende 33-jährige Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden beträgt ca.14000 Euro.

Diepholz - Wolf angefahren

Einem Pkw-Fahrer ist gestern gegen 13.25 Uhr in der Vechtaer Straße (B 69) Ecke Boller Moorweg ein Wolf vor seinen Pkw gelaufen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Pkw beschädigt, der Wolf flüchtete. Ein Wolfsberater identifizierte die Tieranhaftungen am Pkw eindeutig von einem Wolf.

Stuhr - Transporter aufgebrochen

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte gleich zwei Transporter in der Mecklenburger Straße in Höhe der Haus Nr. 47 aufgebrochen. Zunächst wurde die Heckscheibe eines Opel Movano zerstört. Ein Vordringen in den Laderaum war aufgrund einer weiteren Sicherung nicht möglich. Als zweites wurde eine Seitenscheibe eines VW-Crafter zerstört. Aus dem Laderaum des Crafter entwendeten die Täter Werkzeuge. Die Schadenshöhe kann nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

