Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Scholen, Verkehrsunfall mit drei Verletzten - Asendorf, Pkw überschlägt sich ---

Diepholz (ots)

Scholen - Drei Verletzte

Am Montag gegen 17.35 Uhr wollte ein 19-jähriger Pkw-Fahrer von der B 61 nach links in die Straße Anstedt abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 18-jährigen Fahrers und beide Fahrzeuge kollidierten. Der 18-Jährige wurde nach dem Unfall mit seinem Pkw gegen den Pkw einer 37-Jährigen Fahrerin geschleudert, die von der Straße Anstedt auf die B 61 einbiegen wollte und an der Kreuzung stand. Alle drei Fahrer/innen wurden leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Schaden beträgt mindesten 8000 Euro. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten für rund eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Ein Mercedes wurde am Montag in der Zeit von 12.20 Uhr bis 12.55 Uhr in der Bahnhofstraße Höhe Nr. 27 von einem unbekannten Fahrzeug touchiert und erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall, ohne sich um den Schaden zu kümmern und seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Barnstorf - Widerstand

Ein 38-Jähriger hat am frühen Montagmorgen gegen 05.25 Uhr bei einem Polizeieinsatz erheblichen Widerstand geleistet. Die Polizei war zu Streitigkeiten in die Dr. Rudolf Danger Straße gerufen worden und hatte die streitenden Parteien getrennt. Der 38-Jährige war aggressiv und kam den Weisungen der Polizei nicht nach. Als er wieder auf seinen Kontrahenten losgehen wollte, griff er einen Polizisten an und musste fixiert werden. Auf der Fahrt im Streifenwagen zur Dienststelle versuchte er einen Polizisten zu beißen und beleidigte die Polizisten. Der 38-Jährige musste einige Stunden im Gewahrsam der Polizei ausnüchtern.

Twistringen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag in der Zeit von 08.40 Uhr bis 08.55 Uhr wurde ein Mercedes auf dem ALDI-Parkplatz in der Großen Straße von einem unbekannten Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Verursacher hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Mercedes touchiert und ist dann, ohne sich um den Schaden zu kümmern, geflüchtet. Am Mercedes entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.

Bassum - Verkehrsunfallflucht

Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Sonntag in der Zeit von 12.10 Uhr bis 21.00 Uhr einen Daimler Benz auf einem Parkplatz in der Marie-Hackfeld-Straße beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Daimler Benz war auf dem Parkplatz hinter dem Hubschrauberlandeplatz abgestellt. An der Fahrerseite des Daimler Benz entstand ein Schaden von mindestens 4500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Asendorf - Pkw überschlägt sich

In der Hohenmoorer Straße, auf regennasser Fahrbahn, geriet ein 22-jähriger Pkw-Fahrer am Montag gegen 11.10 Uhr in einer Rechtskurve ins Schleudern, überschlug sich und bleib auf dem Dach im Seitenraum liegen. Der Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden beträgt mindestens 7000 Euro.

