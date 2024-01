Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung vom 21.01.2024

Diepholz (ots)

Schwerer Verkehrsunfall in Affinghausen:

Am 21.01.2024, gegen 05:20 Uhr, kam es auf der Sulinger Straße (L202) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger, polnischer Fahrzeugführer befuhr mit seinem BMW die Landesstraße von Mallinghausen kommend in Fahrtrichtung Affinghausen. Im Bereich einer Rechtskurve kam der Pkw, mutmaßlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Unfallverursacher wurde durch die Kollision schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Landesstraße musste im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Weyhe - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am 20.01.2024 gegen 12:45 Uhr kam es in Weyhe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 53-jährigen Pkw-Fahrer und einem 24-jährigen Radfahrer. Der Pkw-Fahrer beabsichtigte hierbei, einen Parkplatz an der Hauptstraße zu verlassen und übersah den von rechts kommenden, bevorrechtigten Radfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell