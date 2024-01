Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wagenfeld - Schwerer Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am heutigen Vormittag gegen 10.30 Uhr auf der Diepholzer Straße (B 239) wurden insgesamt 8 Personen verletzt, 7 von ihnen schwer.

Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer war auf der Fahrt von Wagenfeld in Richtung Rehden. Als er nach links in die Straße Das Lohfeld abbiegen wollte, übersah er den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Transporter. Der mit insgesamt 7 Personen besetzte Transporter befuhr die B 239 in Richtung Wagenfeld. Durch die Wucht des Zusammenpralles wurde der 49-jährige Lkw-Fahrer leicht verletzt, der 53-jährige Fahrer des Transporters sowie seine 6 Mitfahrer alle schwer verletzt. Unter den Schwerverletzten befinden sich auch zwei Kinder im Alter von 2 und 4 Jahren.

Zur Versorgung der Verletzten waren mehrere Rettungswagen und auch zwei Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Lkw und der Transporter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

