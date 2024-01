Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen, Einbrüche - Maasen, Brand an Heizung - Weyhe, Einbruch in Gaststätte ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Einbrüche

Am Mittwochnachmittag in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus im Grafenweg eingebrochen. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten, wurden mehrere Wohnräume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen konnte die Täter Bargeld entwenden.

Ebenfalls am Mittwoch in der Zeit von 15.25 Uhr bis 17.45 Uhr wurde in ein Wohnhaus in der Graf-Otto-Straße eingebrochen. Die Täter drangen hier gewaltsam durch eine Terrassentür in das Haus ein. Sie durchsuchten nahezu sämtliche Räume im Erdgeschoss und Obergeschoss. Vermutlich ohne Diebesgut flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Weyhe - Einbruch

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Pflastersteine in eine Fensterscheibe der Gaststätte an der Zentralsportanlage Im Bruch geworfen. Durch das Fenster betraten die Täter die Gaststätte. Ob sie Diebesgut erlangten, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Sulingen - Radfahrer leistet Widerstand

Zum Teil erheblichen Widerstand hat am späten Mittwochabend gegen 22.50 Uhr ein 33-jähriger Radfahrer geleistet. Der 33-Jährige wurde von der Polizei im Hasenkamp angehalten. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung ergab eine Konzentration von 2,3 Promille. Er weigerte sich in den Streifenwagen einzusteigen, um in der Dienststelle eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Auch bei der Blutprobe leistete er aktiven Widerstand und musste fixiert werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 33-Jährige nach Hause entlassen. Ihn erwarten mindestens zwei Strafverfahren.

Maasen - Brand an Heizung

Durch Rauchentwicklung im Haus wurde eine 62-jährige Hausbewohnerin heute Morgen um kurz nach 07.00 Uhr in Maasen, Mesloh, aufmerksam und entdeckte im Heizungsraum neben dem Scheitholzkessel Flammen. Zusammen mit Nachbarn konnte die 62-Jährige das Feuer selbst löschen, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Die Frau wurde mit leichter Rauchgasintoxikation zur Überprüfung ins Krankenhaus gebracht. Am Heizkessel selbst und an der Elektronik entstand ein Schaden von ca. 40000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell