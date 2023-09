Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: 87-Jähriger kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Leitplanke

Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Als ein 87-jähriger Deawoo-Fahrer am Dienstagnachmittag um 16 Uhr die B292 aus Richtung Helmstadt-Bargen kommend in Richtung Waibstadt entlangfuhr, schätzte dieser den Straßenverlauf einer Rechtskurve falsch ein und kommt in der Folge von der Fahrbahn ab. Der Mann bremste stark ab, woraufhin das Fahrzeug ins Schleudern geriet und in eine Leiplanke prallte. Der 87-Jährige blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand jedoch ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Ebenso wurde die Leitplanke in einer Länge von ca. 10 Metern in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Gesamtschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell