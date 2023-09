Schriesheim (ots) - Am Montagnachmittag gegen 17:10 Uhr fuhr ein mit 26 Passagieren besetzter Reisebus auf mehrere Findlinge vor einer Hotelzufahrt in der Talstraße auf. Der Fahrer des Busses verwechselte ersten Ermittlungen zufolge das Gas- mit dem Bremspedal, als er in der abschüssigen Zufahrt stand und fuhr so ungebremst auf die Steine auf. Durch die Wucht des ...

