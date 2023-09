Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Mehrfamilienhauses - PM Nr.2

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Mehrfamilienhauses (ots)

Der gegen kurz vor 01.30 Uhr gemeldete Brand in der Kurt-Schumacher-Straße in Weinheim konnte durch die alarmierte Feuerwehr bereits gelöscht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war das Feuer in der Küche einer Gaststätte ausgebrochen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Durch die Feuerwehr finden zum Berichtszeitpunkt noch Lüftungsmaßnahmen in der Gaststätte statt. Zu Einsatzbeginn wurden 37 Personen aus den angrenzenden Wohnungen evakuiert. Diese konnten nach Beendigung der Löschmaßnahmen allesamt wieder unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache ist noch unklar. Beamte des Polizeireviers Weinheim haben vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell