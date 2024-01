Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Marl, Hausbewohner hält Einbrecher fest - Barnstorf, Transporter bleibt an Unterführung hängen - Bassum, Pkw überschlägt sich ---

Diepholz (ots)

Marl - Hausbewohner nimmt Einbrecher fest

Am Dienstagmorgen gegen 08.20 Uhr wurde ein Hausbewohner im Mastenweg durch Geräusche aufmerksam und entdeckte ein offenes Fenster. Im näheren Bereich an der Straße konnte er einen jungen Mann beobachten, als dieser nach kurzem Zögern in Richtung des offenen Fensters ging. Als der junge Mann durch das geöffnete Fenster ins Haus einsteigen will, stellt ihn der Hausbewohner und hält ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Als die Polizei den festgenommenen 18-Jährigen zur Dienststelle transportierte, wurden die Polizeibeamten/innen aufs Übelste beleidigt. Den 18-Jährigen erwarten jetzt mehrere Strafverfahren.

Wetschen - Gegen Baum gefahren

Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin ist gestern gegen 12.05 Uhr auf der Diepholzer Straße (B 51) mit ihrem Pkw gegen einen Baum geprallt und dabei leicht verletzt worden. Sie war in Richtung Diepholz unterwegs, als sie mit dem Pkw nach rechts in den Seitenraum geriet. Beim Gegenlenken kollidierte sie mit dem vorausfahrenden Pkw eines 61-jährigen Fahrers. Danach prallte sie mit ihrem Pkw gegen einen Baum. Die 60-Jährige wurde leicht verletzt, vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der durch den Verkehrsunfall entstandene Schaden beträgt ca. 8000 Euro.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag zwischen 09.00 Uhr und 14.00 Uhr wurde ein Audi auf einem Parkstreifen in der Nienburger Straße Höhe Haus Nr. 180 von einem unbekannten Fahrzeug touchiert und dabei erheblich beschädigt. Der Schaden an dem Audi beträgt mindestens 7000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Barnstorf - Stecken geblieben

Ein Transporter ist gestern gegen 16.20 Uhr in der Kampstraße in der Bahnunterführung stecken geblieben. Der 38-jährige Fahrer hatte die Höhe seines Transporters falsch eingeschätzt, wollte durch die Bahnunterführung fahren und blieb stecken. Der Transporter wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Auch an der Unterführung waren Unfallspuren zu sehen. Der gesamte Schaden wird auf rund 11000 Euro beziffert.

Bassum - Pkw überschlägt sich

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer ist am Dienstagmorgen gegen 06.45 Uhr auf der Nienburger Straße verunfallt und sein Pkw hat sich dabei überschlagen. Der 21-Jährige fuhr in Richtung Neubruchhausen und überholte mehrere Pkw. Nach ersten Erkenntnissen geriet er beim Wiedereinscheren ins Schleudern, nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Seitenraum. Der Fahrer konnte leicht verletzt das Fahrzeug selbst verlassen. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Am Pkw entstand ein Schaden von mindestens 4000 Euro.

Weyhe - Auffahrunfall

Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer befuhr zusammen mit seinem 6-jährigen Kind am Dienstag gegen 17.50 Uhr die Rieder Straße. Als er an einer Lichtzeichenanlage halten musste, erkannte die nachfolgende 21-jährige Pkw-Fahrerin die Situation zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der 34-Jährige und sein 6-jähriges Kind leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden an den Pkw beträgt zusammen mindestens 10500 Euro.

Stuhr - Einbruch

Unbekannte sind in der Zeit von Sonntag bis Dienstag in ein Wohnhaus im Stuhrer Feld eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch eine Terrassentür in das Haus ein, wo sie nahezu alle Räume durchsuchten. Ob sie mit Diebesgut unerkannt flüchteten, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

