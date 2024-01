Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Auffahrunfälle - Sulingen, Transporter beschädigt und Diebstahl vom Wertstoffhof ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Diebstahl

Unbekannte haben im Laufe des letzten Wochenendes von Samstagmittag bis Montagmorgen vom Gelände des Wertstoffhofes in der Rudolf-Diesel-Straße diverse Handys entwendet. Der oder die Täter entfernten ein Zaunelement und brachen dann ein verschlossenes Behältnis auf. Die Täter konnten anschließend unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Transporter beschädigt

Die Heckscheibe einer Ford Transporters haben Unbekannte in der Zeit von Samstag bis Montag beschädigt bzw. zerstört. Das Fahrzeug war über das Wochenende in der Lange Straße abgestellt. Ob die Täter bei einem möglichen Diebstahl gestört wurden, oder lediglich die Scheibe zerstört wurde, ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel 04271 / 9490, entgegen.

Syke - Auffahrunfälle

Gegen 10.10 Uhr bemerkte eine 43-jährige Pkw-Fahrerin zu spät, dass ihr vorausfahrender 49-jähriger Pkw-Fahrer nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Beide fuhren in der Straße Am Winklerfelde in Richtung Bahnhof. Bei dem Auffahrunfall verletzte sich der 49-Jährige leicht. An beiden Pkw entstand ein Schaden von zusammen ca. 6000 Euro. Gegen 14.25 Uhr fuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer im Handelsweg auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug auf. Der 67-jährige Pkw-Fahrer wollte vom Handelsweg in die Straße Am Spreeken abbiegen und musste abbremsen. Bei dem Auffahrunfall wurde die Beifahrerin im Pkw des 67-Jährigen leicht verletzt. Der gesamte Schaden beträgt rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell