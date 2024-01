Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 13.01.2024

Diepholz (ots)

Stuhr - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Freitag, gegen 9:50 Uhr, kam es in Stuhr-Seckenhausen zu einem Verkehrsunfall auf der Delmenhorster Straße. Ein 74-jähriger Stuhrer fuhr mit seinem Pkw auf der Industriestraße in Richtung der Delmenhorster Straße. Hinter ihm fuhr ein späterer Zeuge mit seinem Pkw und dahinter der Unfallverursacher, ein 67-jähriger Syker mit einem Volvo. In Höhe der Unfallstelle überholte der 67-jährige Syker den Pkw des Zeugen und fuhr anschließend möglicherweise aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung ungebremst auf den Pkw des vorausfahrenden Stuhrers auf. Durch den Unfallhergang wurden beide Pkw erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 31.000 Euro. Die Fahrzeugführer verletzten sich durch den Zusammenstoß leicht und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Twistringen - Einbruchdiebstahl in eine Garage

Am Freitagabend ist es zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Garage in der Langenstraße, unweit der Einmündung zur Großen Straße, in Twistringen gekommen. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt. Sollten Sie zur Tatzeit im Bereich des Tatortes etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Twistringen (Tel.: 04243/970570).

Asendorf - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Am Freitagmorgen ist es gegen 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Uepser Straße in Asendorf/Uepsen gekommen. Ein 17-jähriger junger Mann aus Bruchhausen-Vilsen kam mit seinem Leichtkraftrad in einem Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfallhergang leicht verletzt und mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Bassum - Verkehrsunfall mit leichtverletzten E-Scooter-Fahrer

Am frühen Freitagabend, gegen 18:20 Uhr, beabsichtigte eine 15-jährige Sykerin mit ihrem E-Scooter den Kreuzungsbereich Am Gaswerk Ecke Richtweg zu überqueren. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 63-jährigen Bassumers, sodass es in der Folge zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch den Unfallhergang wurde die 15-jährige Sykerin leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Sulingen - Zeugensuche nach Unfallflucht

Am Freitag, gegen 14:15 Uhr, kam es an der Nienburger Straße, auf dem dortigen Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters, zu einem Verkehrsunfall. Demnach beschädigte die bislang unbekannte Unfallverursacherin beim Ausparken aus einer Parklücke mit dem Heck ihres Pkw den Pkw einer 65-jährigen aus Bremen. Anschließend verließ die Unfallverursacherin die Unfallörtlichkeit, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Bei dem Pkw der Unfallverursacherin soll es sich um einen dunkelblauen Kleinwagen gehandelt haben. Die Fahrzeugführerin sei weiblich gewesen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Sulingen (Tel.:04271-9490) zu melden.

Borstel - Pkw überschlägt sich nach Vorfahrtverstoß

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am Freitag, den 12.01.2024, gegen 12:15 Uhr, nachdem eine 60-jährige Fahrzeugführerin aus der Samtgemeinde Siedenburg die Vorfahrt eines mit zwei Frauen besetzten Pkw missachtete. Beim queren der Bundesstraße übersah die Unfallverursacherin den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 28-jährigen Siedenburgerin, welche die Bundesstraße aus Sulingen kommend in Fahrtrichtung Borstel befuhr. Durch den Aufprall wurde der Pkw der 28-Jährigen auf ein angrenzendes Feld geschleudert und überschlug sich hier. Beide Insassinnen konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug begeben und wurden anschließend verletzt dem Krankenhaus zugeführt. Die 60-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell