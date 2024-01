Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Scheunenbrand - Glatteis-Unfälle in Hüde und Neuenkirchen bei Bassum ---

Stuhr - Scheunenbrand

Am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr entdeckten Zeugen ein Feuer in einer Scheune in der Straße Zum Steller See. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand die Scheune bereits in Vollbrand. Die Scheune diente als Lager und als Produktionshalle zur Holzverarbeitung. Als dem Mieter das Feuer an der Maschine per Videoüberwachung angezeigt wurde, eilte er sofort zur Scheune. Die Scheune und auch das Inventar wurden nahezu vollständig zerstört. Der Schaden wird auf mindestens 350000 Euro beziffert. Die Polizei hat den Brandort nach Beendigung der Löscharbeiten beschlagnahmt und die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Weyhe - Pkw aufgebrochen

Nur 5 Minuten brauchte ein unbekannter Täter, um die Seitenscheibe eines Pkw auf dem Parkplatz an der Hagener Straße zu zerstören und eine Handtasche aus dem Fahrzeug zu entwenden. Eine 86-jährige Fahrerin hatte ihren Pkw am Donnerstag zwischen 11.50 und 11.55 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und war nur kurz auf dem Friedhof gewesen. Dieser Zeitraum reichte für den Diebstahl aus.

Neuenkirchen bei Bassum - Pkw im Graben

Am Donnerstag gegen 18.40 Uhr geriet ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aufgrund von Straßenglätte auf der Sudwalder Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt, am Pkw entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.

Hüde - Pkw überschlägt sich

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer befuhr gestern gegen 09.50 Uhr die Straße Zur Sette in Richtung Düversbrcher Straße. In einer Linkskurve verlor er aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über seinen Pkw und überschlug sich. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Am Pkw entstand ein Schaden von mindestens 3000 Euro.

