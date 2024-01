Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Rehden, Verkehrsunfall mit Verletzten - Asendorf, Falsche Wasserwerker - Weyhe, Einbruch in Gaststätte ---

Diepholz (ots)

Rehden - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer war gestern gegen 18.30 Uhr aus der Düversbrucher Straße nach rechts in die Burlager Sraße eingebogen und hatte dabei einen Transporter übersehen, der in Richtung Wagenfeld einen Pkw überholte. Beide Fahrzeuge, Transporter und Pkw des 58-Jährigen, kollidierten. Der Transporter schleuderte nach der Kollision in den Straßengraben. Der 30-jährige Fahrer des Transporters und der 58-jährige Pkw-Fahrer wurden verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Sulingen - Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Gegen 06.55 Uhr am Dienstag befuhr ein 46-jähriger Pkw-Fahrer die Nienburger Straße Richtung B 214 und wollte nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Als er verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte eine nachfolgende 58-jährige Pkw-Fahrerin die Situation zu spät und fuhr auf. Der 46-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Pkw der 58-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden wird auf 7000 Euro beziffert.

Asendorf - Falsche Wasserwerker

Zwei unbekannte Männer gaben sich gestern an der Haustür eines 84-Jährigen in der Straße Hinterm Bahnhof als Wasserwerker aus. Gegen 13.50 Uhr täuschten sie vor, im Keller etwas nachsehen zu müssen. Ein Täter ging daraufhin mit dem Hausbewohner in den Keller. Der zweite Mann suchte derzeit im Obergeschoss des Hauses nach Diebesgut. Beide Männer verließen kurz darauf das Haus und entfernten sich zu Fuß. Nach erste Erkenntnissen konnten die Männer kein Diebesgut erlangen. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Syke - Unter Alkoholeinfluss

Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer geriet am Dienstag gegen 19.30 Uhr in der Okeler Straße in eine Kontrolle der Polizei. Aufgrund einer Alkoholbeeinflussung wurde ein Test durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1 Promille. Der 37-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Weyhe - Verkehrsunfallflucht

Ein an der Gutenbergstraße Höhe Nr. 5 abgestellter Pkw Daimler-Benz wurde am Dienstag zwischen 07.30 Uhr und 16.00 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem Pkw entstand ein Schaden von mindestens 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Gaststätte an der Zentralsportanlage Im Bruch eingebrochen. Die Täter gelangten gewaltsam durch ein Fenster in die Gaststätte. Hier entwendeten sie ein paar Bluetooth-Lautsprecher. Anschließend öffneten sie ebenfalls gewaltsam eine Verbindungstür zur Sporthalle und brachen einen Getränkeautomaten auf. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

