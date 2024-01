Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Drebber - Entlüfter im Keller gerät in Brand; Drebber - Diebstahl aus PKW; Barrien - Einbruch; Brinkum - Kompletträder entwendet; Fahrenhorst - Brand eines Saunawagens

Diepholz (ots)

Drebber - Entlüfter im Keller gerät in Brand

Der Brand eines Entlüfters sorgte am Sonntag gegen 20.00 Uhr in der Moorstraße in Drebber für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Die Feuerwehr konnte den Brand des Entlüfters im Keller löschen. Augenscheinlich entstand kein weiterer Gebäudeschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Drebber - Diebstahl aus PKW

Am Sonntag kam es im Zeitfenster 17.40 Uhr-18.40 Uhr in Drebber, An der Kirche auf dem Parkplatzgelände der Jacobikirche zu einem Einbruchdiebstahl aus PKW. Nach Einschlagen der Beifahrerseitenscheibe wurden aus einem PKW ein Mobiltelefon und weitere Wertgegenstände entwendet. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz, Tel: 05441/9710 entgegen.

Syke/Barrien - Einbruch

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag 08.00 Uhr bis Sonntag 08.45 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße Zur Siemerei in Syke-Barrien. Erbeutet wurden nach bisherigen Erkenntnissen nur einzelne Schlüssel. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Syke, Tel.: 04242/9690 entgegen.

Syke/Barrien - Verkehrsunfall

Ein 16-jähriger E-Scooterfahrer aus Weyhe ist am Sonntag gegen 19.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Barrien, An der Bahn bei einem Zusammenstoß mit einem PKW leicht verletzt worden. Der 16-Jährge beabsichtigte mit seinem E-Scooter in Höhe des Bahnhofes die Straße an der Bahn zu überqueren und übersah hierbei den bevorrechtigten PKW eines 19-Jährigen aus Weyhe. Der E-Scooterfahrer wurde vom PKW erfasst und verletzte sich leicht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Stuhr/Brinkum - Kompletträder entwendet

In der Nacht von Samstag (23.00 Uhr) auf Sonntag (06.00 Uhr) wurden von einem PKW im Richtweg in Stuhr-Brinkum die Kompletträder entwendet. Hierzu bockten die bislang unbekannten Täter das Fahrzeug auf Pflastersteine auf und montierten die Räder ab. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter der Telefonnummer 0421/8066-0 entgegen.

Stuhr/Fahrenhorst - Brand eines Saunawagens

Am Sonntag geriet gegen 18.50 Uhr ein freistehender Saunawagen auf einem Grundstück in der Kirchseelter Straße in Fahrenhorst aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der Brand wurde durch die alarmierten freiwilligen Feuerwehren Fahrenhorst und Heiligenrode gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

