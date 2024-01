POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 06.01.2024

Polizeiinspektion Diepholz

Pressemeldung der PI Diepholz vom 06.01.2024

Weyhe - Einbruch in Juweliergeschäft

Am Donnerstag, den 04.01.2023, ist es im Zeitraum von 18:30 bis 23:00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Juweliergeschäft in Kirchweyhe gekommen. Die bisher unbekannte Täterschaft hat sich dabei gewaltsam Zugriff zur Auslage verschafft und Wertgegenstände in bisher unbekannter Höhe erbeutet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0421/80660 beim Polizeikommissariat Weyhe zu melden.

Weyhe - Mehrere Verkehrsunfallfluchten in Kirchweyhe

Am Freitag, den 05.01.2023, ist es im Zeitraum von ca. 16:30 bis 17:30 Uhr in Kirchweyhe zu mehreren Verkehrsunfallfluchten gekommen. Der bisher unbekannte Verursacher hat dabei mutmaßlich im Vorbeifahren insgesamt vier parkende Autos in der Dorfstraße sowie in der Straße Scharmarsch beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe sowie des Schadensbildes wird gegenwärtig von einem Sachzusammenhang ausgegangen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0421/80660 beim Polizeikommissariat Weyhe zu melden.

