Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Gemeinsame Pressemitteilung: Ermittlungserfolg für die Staatsanwaltschaft Osnabrück und die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta - Schlag gegen Bande von Autodieben ---

Diepholz (ots)

In den vergangenen Monaten kam es im Bereich der Polizeiinspektion (PI) Cloppenburg/Vechta zu zahlreichen Diebstählen von hochwertigen Fahrzeugen, welche mit KeylessGo ausgestattet waren.

Hier ist dem 2. Fachkommissariat der PI Cloppenburg/Vechta unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft (StA) Osnabrück nun nach intensiven Ermittlungen, u.a. auch mit Hilfe verdeckter Maßnahmen, ein Erfolg gelungen: Am gestrigen Tag, 5. Januar 2024, konnten durch Fahndungskräfte der Polizeiinspektionen Cloppenburg/Vechta und Diepholz Haftbefehle gegen zwei 41 und 43 Jahre alte Männer, welche in Diepholz wohnten, vollstreckt werden. Die beiden Männer stehen im Verdacht, mit Unterstützung von weiteren Tatverdächtigen seit Ende Juli 2023, in den Landkreisen Cloppenburg, Vechta und Diepholz sowie in Bremen insgesamt 13 Pkw des Herstellers BMW (X5 und X6) entwendet zu haben. Weiterhin stehen sie im Verdacht, zusätzlich 7 Versuchstaten begangen zu haben. Die beiden Haupttatverdächtigen wurden nach Verkündung der zuvor bereits durch die StA Osnabrück erwirkten Haftbefehle unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten zugeführt.

Im Anschluss an die Festnahmen wurden mit Unterstützung benachbarter Dienststellen mehrere Wohnungen sowie eine Halle und eine Garage durchsucht. Dabei konnten zwei Pkw sowie umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmt werden. Zuvor war bereits am 17. Dezember 2023 ein weiterer entwendeter Pkw bei einem Ausfuhrversuch in Brandenburg beschlagnahmt worden. Dieser BMW X5 war nach dem Diebstahl am 2. Dezember 2023 in Lohne vorübergehend in einer von der Bande genutzten Halle in Drentwede/LK Diepholz abgestellt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Tatverdächtigen die Fahrzeuge ins europäische Ausland, Litauen, verbracht. Die Nachermittlungen dauern weiterhin an.

