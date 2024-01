Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 07.01.2024

Diepholz (ots)

Diepholz / Rehden

5x Fahren unter Alkoholeinfluß oder Drogen

In Diepholz, 06.01.2024, wurde gegen 11:48 Uhr auf der Straße Willenberg eine 38-jährige Frau aus Diepholz mit ihrem PKW verkehrsrechtlich kontrolliert. Während der Kontrolle wurde festgestellt, daß die Frau unter dem Einfluß von Alkohol stand. Ein durchgeführter Test ergab hier einen Wert von 2,00 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Ebenfalls in Diepholz, Groweg, wurde gegen 14:50 ein 22-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem PKW kontrolliert. Dieser stand zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, seine mitgeführte ausländische Fahrerlaubnis hatte in Deutschland ihre Gültigkeit verloren. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Zu einer weiteren Fahrt unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln kam es ebenfalls in Diepholz auf der Vechtaer Straße gegen 17:50 Uhr. Hier wurde ein 46-jähriger Mann aus Holdorf mit seinem PKW kontrolliert und festgestellt, daß er Betäubungsmittel zu sich genommen hatte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

In Wetschen, Diepholzer Straße, wurde eine 40-jährige Frau aus Lemförde mit ihrem PKW gegen 10:40 Uhr angehalten und kontrolliert. Sie stand unter dem Einfluß von Alkohol. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,58 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am heutigen Morgen, 07.01.2024, wurde gegen 04:55 Uhr in Rehden auf der Wagenfelder Straße ein 48-jähriger Mann aus Steinfeld mit seinem PKW kontrolliert. Im Verlauf dieser Kontrolle wurde bei dem Mann festgestellt, daß er Alkohol getrunken hatte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,35 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall Marl

Ein 53-jähriger Mann aus Marl befuhr am Samstag, 06.01.2024, gegen 10:50 Uhr die B 51 in Marl mit seinem Pkw. In Höhe der Schützenstraße beabsichtigt er, mit seinem Fahrzeug in diese abzubiegen und verringerte hierfür seine Geschwindigkeit. Ein dem Mann nachfolgender 31-jähriger Mann aus Barnstorf mit seinem LKW bemerkte dies zu spät und fuhr ungebremst auf den PKW des Marlers. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW des Marlers derart beschädigt, daß dieser nicht mehr fahrbereit ist. Außerdem wurde der 53-jaährige Mann aus Marl durch den Zusammenstoß verletzt.

Bassum - Einbruch in Pkw

Am Samstag, den 06.01.2024, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr, ist es am Friedhof an der Eschenhäuser Straße, in 27211 Bassum zu einem Diebstahl aus Pkw gekommen. Dabei wurde das Fahrzeug aufgebrochen und eine Handtasche entwendet. Sollten Sie zur Tatzeit verdächtige Personen oder Umstände in Tatortnähe bemerkt haben oder können sonstige Hinweise zur Tat liefern, wenden Sie sich bitte an die Polizei Syke unter 04242 / 9690.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Abend des 06.01.2024, möchte eine 24-Jährige Fahrzeugführerin aus Scholen ein Tankstellengelände in Bruchhausen-Vilsen mit ihrem Pkw verlassen und auf die Syker Straße (B6) auffahren. Dabei übersieht sie einen 34-Jährigen Fahrzeugführer aus Riede. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 24-Jährige Fahrzeugführer, ihr Beifahrer und der 34-Jährige Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 18500 Euro geschätzt

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell