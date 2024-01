Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verkehrsunfälle in Stuhr, Bassum und Rehden - Sulingen, Fahrer unter Alkoholeinfluss ---

Diepholz (ots)

Bassum - Verkehrsunfall

Am Montag gegen 08.40 Uhr kam es durch eine Vorfahrtsverletzung an der Kreuzung Bramstedter Kirchweg / Siemensstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin wollte den Bramstedter Kirchweg, aus der Siemensstraße kommend, überqueren. Sie übersah dabei den Pkw eines 56-jährigen Fahrers, der auf dem Bramstedter Kirchweg in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Beide Pkw kollidierten, ohne dass jemand verletzt wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 6000 Euro.

Stuhr - Verkehrsunfall

An der Kreuzung Hauptstraße (B 51) / Ristedter Straße kam es am Montag gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. An der Kreuzung war die Lichtzeichenanlage ausgefallen. Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin wollte die Kreuzung, aus der Ristedter Straße kommend, überqueren. Sie übersah dabei den Pkw eines 66-jährigen Fahrers, der auf der Hauptstraße (B 51) unterwegs war. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von ca. 11000 Euro, verletzt wurde aber niemand.

Sulingen - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer geriet am Montag gegen 22.20 Uhr in der Hohe Straße in eine Kontrolle der Polizei. Der Fahrer stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Eine erste Überprüfung ergab eine Konzentration in der Atemluft von 1,9 Promille. Nachdem der Fahrer eine Blutprobe abgegeben hatte, beschlagnahmte die Polizei auch seinen Führerschein. Aus Gründen der Gefahrenabwehr wurde auch der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Rehden - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es heute Morgen gegen 08.00 Uhr auf der Nienburger Straße in Rehden. Als ein Trecker von einem Acker auf die Straße einbog, bremste eine 24-jährige Pkw-Fahrerin, auf der Fahrt Richtung Rehden, ihren Pkw ab und ermöglichte den Trecker auf die Straße zu fahren. Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin, der 24-Jährigen nachfolgend, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw der 24-Jährigen auf. Beide Fahrerinnen bleiben unverletzt, an beiden Pkw entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell