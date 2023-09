Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen

Rheinmünster (ots)

Beamte des Bundespolizeireviers am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden, haben gestern Abend (14.09) bei einer Kontrolle im Bereich des Flughafenterminals, einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen einen georgischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchdiebstahl sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Demnach hatte er eine Haftstrafe von einem Jahr und einer Woche zu verbüßen. Zusätzlich bestand gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahl. In seinem Gepäck wurde darüber hinaus ein falscher griechischer Personalausweis gefunden und sichergestellt. In der polizeilichen Vernehmung gab er an, das Dokument in Griechenland gekauft zu haben. Der 38-Jährige wurde ins Gefängnis gebracht und erhält eine Anzeige wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen.

