BPOLI-OG: Bundespolizei stellt Verstoß gegen das Waffengesetz fest

Rheinmünster/Kehl (ots) - Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern mehrere gesuchte Straftäter verhaftet. Am Flughafen in Karlsruhe/ Baden-Baden wurde ein 59-jähriger rumänischer Staatsangehöriger zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Rumänien vorstellig. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr. Sein Arbeitgeber konnte die fällige Geldstrafe bezahlen und den Mann damit vor 20 Tagen Gefängnis bewahren. ...

