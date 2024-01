Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lemförde, Pedelec Fahrerin verletzt - Bruchhausen-Vilsen, Joggerin angefahren und leicht verletzt ---

Diepholz (ots)

Lemförde - Pedelec Fahrerin verletzt

Eine 65-jährige Pedelec-Fahrerin wurde gestern gegen 10.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße schwer verletzt. Eine ihr entgegenkommende 52-jährige Pkw-Fahrerin wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Sie wurde durch die tiefstehende Sonne geblendet und übersah beim Abbiegen die Pedelec-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die 65-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw und Pedelec entstand ein Schaden von zusammen ca. 2500 Euro.

Bassum - Vorfahrt missachtet

Ein 71-jähriger Pkw-Fahrer hat am Mittwoch gegen 13.45 Uhr die Kreuzung Industriestraße / Graf-Zeppelinstraße überquert, ohne auf die Vorfahrt zu achten und ist mit dem Pkw einer 35-jährigen Fahrerin kollidiert. Die 35-Jährige befuhr die Industriestraße von der B 51 kommend in Richtung Feuerwehr, als der 71-Jährige aus der Graf-Zeppelin-Straße kommend, ihr die Vorfahrt nahm. Bei der Kollision beider Pkw wurde niemand verletzt, der Schaden jedoch beträgt ca. 30000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Joggerin angefahren

Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr kollidierte eine 19-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Pkw mit einer 48-jährigen Joggerin und verletzt sie leicht. Die 48-Jährige joggte auf dem Radweg an der K 129 in Richtung Uenzen. Die 19-Jährige wollte mit ihrem Pkw aus der Straße Auf der Loge nach rechts einbiegen. Sie wurde durch die tiefstehende Sonne geblendet und übersah dabei die Joggerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die Joggerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

Landkreis Diepholz - Polizei kontrollierte Fahrräder

Die Polizei im Landkreis Diepholz kontrollierte in den vergangenen Monaten der "dunklen Jahreszeit" Fahrräder auf ihre Verkehrstüchtigkeit. Die Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Diepholz, Polizeioberkommissarin Johanna Hoffmeister, zog danach eine durchweg positive Zwischenbilanz.

Die Überprüfungen der Fahrräder fanden teilweise auf den Schulgeländen der betreffenden Schulen statt, Grundschule und weiterführende Schulen in Sulingen, Mühlenkampschule und Realschule Diepholz. Die Termine waren im Vorfeld mit der Verkehrssicherheitsberaterin abgesprochen worden. Aber auch im Rahmen des Einsatz- und Streifendienstes kontrollierten Polizeibeamte/-innen der jeweiligen Polizeikommissariate mit Unterstützung der Kontaktbeamte/-innen z.B. in Syke, La-Chartre-Straße viele Fahrräder.

Bei den festgestellten Mängeln handelte es sich oftmals um Kleinigkeiten, welche dokumentiert und den Radfahrenden mitgeteilt wurden. In den kommenden Monaten werden insbesondere die Instandsetzungen der Mängel überprüft, sodass noch mit weiteren Sonderkontrollen im gesamten Landkreis gerechnet werden muss. Insbesondere die Eltern von schulpflichtigen Kindern sollten sich die Fahrräder ihrer Kinder anschauen und diese bei Bedarf in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzen, so die Bitte von Polizeioberkommissarin Johanna Hoffmeister.

