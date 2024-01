Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Festnahmen nach Verfolgungsfahrt - Lemförde und Syke-Barrien, Verkehrsunfallfluchten ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Am Samstagabend flüchtete ein Opel Corsa mit Berliner Kennzeichen vor der Polizei, als er in Stuhr-Brinkum kontrolliert werden sollte. Das Fahrzeug flüchtete über die BAB 1 zunächst Richtung Hamburg, wendete an der Anschlußstelle Bremen-Arsten und fuhr dann wieder zurück Richtung Osnabrück. Die Verfolgungsfahrt führte dann an der Anschlußstelle Stuhr-Brinkum von der Autobahn weiter in Richtung des Ochtum-Parks, wobei der Opel die falsche Fahrbahn wählte und als Geisterfahrer fuhr. Die Verfolgungsfahrt endete auf einem Parkplatz an der Bergiusstraße. Als die zwei Männer zu Fuß zu flüchten wollten, wurden sie nach wenigen Metern von der Polizei eingeholt und festgenommen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem fanden sich im Pkw eine große Menge an Elektrowerkzeugen, die möglicherweise aus einem Diebstahl stammen. Die Festgenommenen wurden zur Dienststelle nach Weyhe verbracht. Zeugen der Verfolgungsfahrt, die durch den Opel gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, zu melden.

Weyhe - Hausfriedensbruch und Beleidigungen

Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr betraten zwei der Polizei bekannte 40-jährige Männer den REWE-Markt an der Angelser-Kreuzung in Weyhe. Aufgrund ihrer Alkoholisierung fielen sie im Markt unangenehm auf, so dass ihnen ein Hausverbot ausgesprochen wurde. Dem kommen Sie auch zunächst nach, kehrten jedoch kurze Zeit später wieder zurück und beleidigten Angestellte auf das Übelste. Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden von den beiden Männern unflätig beleidigt. Die Polizei beförderte die beiden Männer aus dem Markt und leitete gleich mehrere Strafverfahren ein.

Weyhe - Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in die Werkstatt einer Transportfirma in der Zeppelinstraße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten das Büro. Einen Tresor konnten sie auch gewaltsam öffnen. Mit ihrem Diebesgut (Werkzeuge) verließen die Unbekannten unerkannt den Tatort. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke-Barrien - Verkehrsunfallflucht

Ein unbekanntes Fahrzeug hat in der Nacht zum Sonntag in der Straße In der Moorheide in Höhe der Haus Nr. 14 einen geparkten Renault Twingo beschädigt. Vermutlich im Vorbeifahren geriet der Verursacher gegen den Twingo. Er setzte aber seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden am dem Twingo beträgt mindestens 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Lemförde - Verkehrsunfallflucht

Einen Schaden von rund 1000 Euro hat ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag in der Untere Bergstraße angerichtet. Der Unbekannte war mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve gegen eine Steinmauer gefahren, diese beschädigt und war dann unerkannt geflüchtet. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell