POL-DH: --- Wetschen, Kind schwer verletzt - Sulingen, Radfahrerin verletzt Verursacherin flüchtet - Syke, Pkw überschlägt sich

Wetschen - Kind schwer verletzt

Ein 12-jähriger Junge wurde gestern gegen 17.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Burlager Straße schwer verletzt. Der 12-Jährige wollte die Burlager Straße zu Fuß überqueren, achtete dabei aber nicht auf den fließenden Verkehr und lief direkt vor einen Fahrschulwagen. Der 19-jährige Fahrschüler konnte nicht mehr bremsen und beide kollidierten. Der 12-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Sulingen - Radfahrerin verletzt / Verursacherin flüchtet

Eine 83-jährige Pkw-Fahrerin befuhr gestern gegen 13.45 Uhr die Bahnhofstraße Richtung Lange Straße. In einer abknickenden Vorfahrt wollte sie links abbiegen, übersah dabei aber die entgegenkommende 37-jährige Radfahrerin. Die Radfahrerin bremste stark ab und stürzte. Die Pkw-Fahrerin fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Sie konnte später von der Polizei ermittelt werden und muss sich jetzt wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Die 37-jährige Radfahrerin wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

Weyhe - Auffahrunfall mit Verletzten

An der Kreuzung Südumgehung Dreye / Zeppelinstraße wurden gestern gegen 13.00 Uhr bei einem Auffahrunfall drei Personen leicht verletzt. Eine 68-jährige Pkw-Fahrerin und eine 48-jährigen Pkw-Fahrerin hielten auf dem Weg Richtung Bremen an der Kreuzung, weil ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn entgegenkam und links abbiegen wollte. Ein, den beiden Pkw-Fahrerinnen nachfolgender, 73-jähriger Pkw erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Dabei wurden die beiden Pkw-Fahrerinnen und eine Beifahrerin im PKW des 73-Jährigen leicht verletzt. Sie alle wurden vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 26000 Euro.

Syke - Pkw überschlägt sich

Ein Pkw ist gestern gegen 15.05 Uhr auf der Okeler Straße verunfallt, hat sich überschlagen und ist schließlich auf einem Acker auf dem Dach liegen geblieben. Die 21-jährige Fahrerin konnte sich selbst aus dem Pkw befreien. Sie wurde zum Glück nur leicht verletzt. Nach eigener Aussage war sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hatte gegengelenkt und war nach links in den Seitenraum geschleudert. Hier touchierte sie zunächst einen Baum und überschlug sich anschließend. Die 21-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt. An ihrem Pkw entstand Totalschaden.

Syke - Durch tiefstehende Sonne geblendet

Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin ist gestern von der tiefstehenden Sonne geblendet worden und dadurch verunfallt. Sie befuhr die Sudweyher Straße Richtung Barrien und übersah durch die Sonne eine Fahrbahnverengung. Sie fuhr gegen einen Betonpoller und blieb in der Verengung stecken. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt mindestens 11000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Einbruch

In der Nacht zum Donnerstag gegen 01.20 Uhr sind drei Unbekannte in der Syker Straße in einen Lieferdienst eingebrochen. Auf einer Videoüberwachung ist zu sehen, wie die Drei sich von einem Tankstellengelände nähern und durch ein Fenster in den Lieferdienst einbrechen. Sie entwendeten Hands und Tablets und flüchteten zunächst unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Radfahrer verletzt

Ein 44-jähriger Radfahrer wurde gestern gegen 05.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße verletzt. Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin war in den Kreisverkehr eingefahren und hatte den Radfahrer übersehen. Der 44-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden beträgt mindestens 2000 Euro.

