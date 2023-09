Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei führt Kontrollen durch

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag im Stadtgebiet verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Beamten stellten sieben Fahrzeuginsassen fest, die nicht ordnungsgemäß angeschnallt waren. Mindestens fünf Autofahrer hantierten während der Fahrt verbotswidrig mit ihrem Mobiltelefon, und an einem Gefährt stellten die Einsatzkräfte technische Mängel fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Gegen einen 19-jährigen Autofahrer leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. In einer Jackentasche hatte der Mann mutmaßlich Marihuana einstecken. Weil der Betroffene drogentypische, körperliche Auffälligkeiten zeigte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer muss sich in einem Bußgeldverfahren verantworten, weil er unter Alkoholeinfluss sein Auto steuerte. Außerdem forderten die Beamten mehrere Verkehrsteilnehmer dazu auf, in den nächsten Tagen mitführungspflichtige Dokumente bei der Polizei vorzulegen beziehungsweise ihr Fahrzeug bei einer Polizeidienststelle vorzuführen, weil Mängel festgestellt wurden oder die vorgeschriebene Bordausstattung nicht vollständig war. Die Polizei kündigte an, die Kontrollen fortzusetzen. |erf

