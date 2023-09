Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Frontalzusammenstoß Fahrerin verletzt

Kaiserslautern (ots)

In der Carl-Euler-Straße sind am Donnerstagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine 48-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 38-jährige Unfallverursacher geriet in einer Kurve mit seinem Smart in den Gegenverkehr. Der Mann fuhr mit unangepasster Geschwindigkeit. Sein Wagen kollidierte mit dem Toyota der entgegenkommenden 48-Jährigen. Die Frau kam mit leichten Verletzungen davon, eine medizinische Versorgung lehnte sie ab. Weil das Auto des 38-Jährigen nicht mehr fahrbereit war, wurde der Smart abgeschleppt. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

