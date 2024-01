Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung vom 20.01.2024

Stuhr - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin nach Kollision mit Auto

Am 19.01.2024, um ca. 15:00 Uhr, ist es in Stuhr Brinkum, im Einmündungsbereich der Straßen Hüchtingstraße und Melcherstätte zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 87-jährigen Radfahrerin und einem 59-jährigen Autofahrer gekommen. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand ist die auf dem Gehweg der Hüchtingstraße fahrende Radfahrerin unvermittelt auf die Fahrbahn gefahren, als sich das aus der Melcherstätte kommende Auto im Linksabbiegevorgang befand. Die ohne Fahrradhelm am Straßenverkehr teilnehmende Radfahrerin erlitt durch die Kollision Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfallflucht in Mellinghausen

Am 19.01.2024, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich in der Straße Am Friedhof in Mellinghausen eine Verkehrsunfallflucht. Ein 24-jähriger Pkw-Führer befuhr die Straße Rotdornallee und bog nach links in die Straße Am Friedhof ab. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, kollidierte mit dem Zaun einer Kindertagesstätte und beschädigte diesen. Im Anschluss flüchtete der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Dieser konnte jedoch auf Grund von aufmerksamen Zeugen, sowie der Auswertung der Spurenlage vor Ort, umgehend ermittelt werden. Bei einer anschließenden Überprüfung ergaben sich Hinweise, dass der Verkehrsteilnehmer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der entstandene Schaden am Zaun wird auf circa 500 EUR geschätzt.

