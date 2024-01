POL-DH: --- Lemförde und Wetschen, Fahrer unter Alkoholeinfluss - Syke, Bushaltestelle beschädigt

Polizeiinspektion Diepholz

Lemförde - Fahrer alkoholisiert

Einen 50-jährigen Pkw-Fahrer hat die Polizei am Sonntag gegen 13.25 Uhr in der Hauptstraße kontrolliert. Die Überprüfung einer möglichen Alkoholbeeinflussung ergab eine Konzentration in der Atemluft von 1,2 Promille. Der 50-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und seine Weiterfahrt war zu Ende.

Wetschen - Fahrer alkoholisiert

In der Nacht zum Montag gegen 01.30 Uhr kontrollierte die Polizei einen 31-jährigen Pkw-Fahrer in der Diepholzer Straße (B 51). Auch hier erbrachte die Überprüfung einer möglichen Alkoholbeeinflussung eine Konzentration von 1,8 Promille. Nach dem der 31-Jährige eine Blutprobe und seinen Führerschein abgegeben hatte, war auch seine Weiterfahrt zu Ende.

Syke - Bushaltstelle beschädigt

Unbekannte haben am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr in der Heiligenfelder Straße eine Bushaltestelle beschädigt. An der Haltestelle "Unter den Eichen" wurde eine Seitenglasscheibe zerstört. Der Schaden beträgt mindestens 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

