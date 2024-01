Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Fahrraddiebe vom Zeugen beobachtet ---

Diepholz (ots)

Ein unbekannter Zeuge beobachtete heute Vormittag gegen 11.00 Uhr zwei junge Männer, die sich am Fahrradstand des Gymnasiums in der Schmelingstraße an Fahrrädern zu schaffen machten.

Die beiden jungen Männer hatten von einem BMX-Rad das Vorderrad abmontiert (Schnellverschluss). Das Vorderrad wollten sie an ein hochwertiges Pedelec anbauen. Das Pedelec war nur am Vorderrad gesichert abgestellt. Die Männer entwendeten das Pedelec ohne das Vorderrad und bauten das entwendete BMX-Vorderrad an das Pedelec.

Sie hatten nicht mit dem ca. 50-jährigen Zeugen gerechnet und flüchteten ohne Räder, als sie ihn bemerkten. Der Zeuge brachte das Pedelec mit dem BMX-Vorderrad zur Schule, gab es dort ab und verschwand dann ebenfalls.

Die Polizei Sulingen bittet den Zeugen, der einen Fahrradhelm trug und vom Einkaufen kam, aber auch weitere Zeugen, sich unter Tel. 04271 / 9490 zu melden.

