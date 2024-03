Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Internationale Bodenseeunfallstatistik 2023 der Wasserschutzpolizeien veröffentlicht

Bodenseeregion (ots)

Heute, 15. März 2024, veröffentlichen die zuständigen Wasserschutzpolizeien rund um den Bodensee die gemeinsame internationale Bodenseeunfallstatistik. Die Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg veröffentlicht in diesem Zusammenhang für ihren Zuständigkeitsbereich am Bodensee zusätzlich noch eine gesonderte Statistik.

Die beiden Statistiken sind im Anhang zu finden.

In Baden-Württemberg gehören alle Wasserschutzpolizeistationen und Wasserschutzpolizeiposten der Wasserschutzpolizeidirektion in Bruchsal an. Die Wasserschutzpolizeidirektion wiederum ist dem Polizeipräsidium Einsatz unterstellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell