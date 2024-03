Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Bingen

Geschwindigkeitsverstoß

Mit über 100 km/h in einem Baustellenbereich anstelle der erlaubten 50 km/h wurde am Dienstagmittag auf der Kreisstraße zwischen Bingen und Inneringen ein 35-jähriger Skoda von der Polizei gestoppt. Die Beamten der Verkehrspolizei Sigmaringen beobachteten den Skoda Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und machten daraufhin mit einem zivilen Videofahrzeug Aufnahmen des Verstoßes. Den 35-Jährigen erwartet nun ein empfindliches Bußgeld und ein mehrwöchiges Fahrverbot.

Meßkirch

Betrunken im Straßenverkehr

Mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot muss ein 40-Jähriger Autofahrer rechnen, welcher Donnerstagnacht gegen 23.15 Uhr über einem Promille in der Grabenstraße von der Polizei gestoppt wurde. Der Audi Fahrer musste daraufhin die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, sein Führerschein wurde einbehalten.

Sigmaringen

Persönliche Streitigkeiten führen zu Anzeige wegen Androhens einer Straftat und Trunkenheit im Straßenverkehr

Persönliche Streitigkeiten haben für einen 33-Jährigen Anzeigen wegen Androhens einer Straftat und Trunkenheit im Straßenverkehr zur Folge. Der Mann war offensichtlich in den vergangenen Tagen wiederholt mit zumindest zwei anderen Personen in Streit geraten und hatte am Donnerstagnachmittag dem Mitarbeiter einer Tankstelle gegenüber angekündigt, seinen Kontrahenten etwas anzutun. Eine Polizeistreife richtete an den Alkoholisierten eine klare Ansprache und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen diesen ein. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten darüber hinaus fest, dass der 33-Jährige, der bei einem Alkoholvortest über zwei Promille pustete, mit seinem Auto zu der Tankstelle gefahren war. Eine weitere Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus und die Beschlagnahme seines Führerscheins waren die Folge.

Meßkirch

Trunkenheitsfahrt

Seine Fahrt war für einen 39-jährigen Autofahrer am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße zwischen Krauchenwies und Meßkirch nach einer Polizeikontrolle beendet. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen hatten den Mann einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen und ihm deutlich über 0,5 Promille Alkohol nachgewiesen. Dem Autofahrer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt, auf ihn kommt nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol zu.

Mengen

Verfolgungsfahrt

Auf bis zu 100 km/h beschleunigte ein Fahrzeug in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 0.45 Uhr im Ortskern Mengens, als eine Polizeistreife dieses einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte. Als die Fahrt für die vier Autoinsassen schließlich nicht mehr weiterging, flohen diese zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Zwei der Insassen, darunter vermutlich auch der 39-jährige Fahrer konnten jedoch festgehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ihn erwartet nun unter anderem eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen der Flucht vor der Streife eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen kam es durch den 54-jährigen Mitfahrer zudem zu Beleidigungen gegenüber den Beamten. Er wird deshalb ebenfalls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Ostrach

Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Schlimmer als gedacht ging ein Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Seebachstraße aus. Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer verlor aus noch unklaren Gründen die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Weil er zunächst offensichtlich keine größeren Beschwerden verspürte setzte er seine Fahrt anschließend noch bis nach Hause fort. Dort angekommen klagte er jedoch plötzlich über Atemprobleme, woraufhin ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber verständigt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt der 57-Jährige vermutlich mehrere Rippenbrüche, er wurde schwerverletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand lediglich ein geringer Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell