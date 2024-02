Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Das dritte Mal innerhalb kürzester Zeit negativ aufgefallen...

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist ein 40-Jähriger Neustadter, welcher am 14.02.2024 um 01:50 Uhr in der Mußbacher Landstraße in 67433 Neustadt/W. mit dessen Fahrrad einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Mann trat bereits Anfang Januar, sowie Anfang Februar wegen Verstöße gegen das BtMG in Erscheinung. Hierbei konnten jeweils Amfetamine und Ecstasy-Tabletten in dessen Wohnung aufgefunden und sichergestellt werden. Auch am heutigen Tag gab der 40-Jährige an, dass er in seiner Wohnung eine geringe Menge an Betäubungsmittel lagere. Die anschließende Durchsuchung führte letztlich zum Auffinden einer geringen Menge von Amfetamin, sowie einer geringen Anzahl an Ecstasy-Tabletten. Das Fahrrad des Mannes wurde präventiv sichergestellt, da dieser unter dem Einfluss von Amfetamin und Ecstasy stand. Hinweise auf eine Trunkenheitsfahrt durch den Betäubungsmitteleinfluss ergaben sich nicht. Nun kommt auf den Radfahrer erneut ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das BtMG zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell