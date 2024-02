POL-PDNW: Zeugensuche nach Einbruchdiebstahl

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 11.02.2024 gegen 13:30 Uhr wurden in einem gastronomischen Betrieb in der Weinstraße in Kallstadt, zwei Küchenmitarbeiter verletzt. Vermutlich kam es zu einem Fettbrand bei dem zwei Personen in der Küche durch Fett und Rauchgasintoxikation verletzt wurden. Diese wurden durch das DRK versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Sachschaden entstand nicht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

