POL-PDNW: (Freinsheim) - Brand eines PKW

Grünstadt (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 10.02.2024, 17:00 Uhr bis Sonntag, 11.02.2024, 16:00 Uhr wurden an einem in der Friedhofstraße in Grünstadt geparkten Pkw Hyundai i30 von einem bislang unbekannten Täter drei von vier Fahrzeugreifen mittels eines spitzen Gegenstandes zerstochen. Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/9312-0 oder per E-Mail (pigruenstadt@polizei.rlp.de) entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

