Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit Messer bedroht +++ Einbrecher zugange -Festnahme nach versuchtem Einbruch +++ Autodiebe gescheitert

Wiesbaden (ots)

1. Mit Messer bedroht,

Wiesbaden-Frauenstein, Untergasse, 21.01.2024, 16.20 Uhr,

(pl)Ein 42-jähriger Mann und eine 39-jährige Frau wurden am Sonntagnachmittag auf einem Feldweg in den Weinbergen im Bereich von Frauenstein von zwei Unbekannten mit einem Messer bedroht. Das Pärchen lief gegen 16.20 Uhr mit ihren zwei Hunden den Feldweg "Untergasse" parallel der Herrnbergstraße entlang, als sie auf einen Mann und ein jugendliches Mädchen trafen, welche sie aufforderten ihre Hunde anzuleinen. Unmittelbar im Anschluss sollen die beiden Personen jeweils ein Messer gezogen und vorgezeigt haben. Auch als die Hunde bereits angeleint waren, habe das Duo die Messer zunächst nicht weggesteckt und sich erst entfernt, als die Geschädigten ankündigten, die Polizei zu verständigen. Der Mann wird als ca. 50 Jahre alt oder älter und mit einem graumelierten Vollbart beschrieben. Getragen habe er eine grüne Hose, eine schwarze Jacke und eine Pelzmütze, die an den Ohren hochgeklappt war. Die Jugendliche soll etwa 16 Jahre alt und mit einer dunklen Hose, einer schwarzen Jacke sowie einem grauen Schal bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

2. Einbrecher zugange -Festnahme nach versuchtem Einbruch, Wiesbaden, 19.01.2024 bis 21.01.2024,

(pl)In Wiesbaden waren im Verlauf des Wochenendes Einbrecher zugange. Am Freitagabend wurden drei Wohnungen von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch ein aufgehebeltes Fenster oder aber Terrassentür in die Räumlichkeiten ein und erbeuteten in allen Fällen Schmuckstücke. Der erste Einbruch ereignete sich zwischen 17.15 Uhr und 17.45 Uhr in der Hans-Bredow-Straße, der Zweite zwischen 16.45 Uhr und 18.40 Uhr in der Behringstraße und der Letzte zwischen 18.00 Uhr und 22.30 Uhr in der Lanzstraße.

Im Verlauf des Samstags kam es im Bereich Hermannstraße, Oranienstraße und Wolfram-von-Eschenbach-Straße zu sogleich drei gescheiterten Einbrüchen. Unbekannte hatten erfolglos versucht, in ein Lebensmittelgeschäft, eine Gaststätte sowie eine Wohnung einzubrechen und jeweils unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen.

In der Nacht zum Sonntag drangen zwei Einbrecher zwischen 02.10 Uhr und 02.15 Uhr in eine Wohnung in der Karl-Marx-Straße ein und ergriffen anschließend mit bislang noch unbekanntem Diebesgut wieder die Flucht. Das Duo sei männlich sowie etwa 15-20 Jahre alt und mit dunklen Sturmhauben sowie dunkler Oberkleidung bekleidet gewesen.

Am Sonntagmorgen geriet zwischen 06.00 Uhr und 07.00 Uhr ein Handygeschäft auf dem Rathenauplatz ins Visier eines Einbrechers. Der Täter schlug die Schaufensterscheibe sowie die Türscheibe des Geschäftes ein und entwendete aus dem Verkaufsraum unter anderem mehrere Handys sowie Bargeld. Eine Anwohnerin wurde durch die entstandenen Geräusche auf den Einbruch aufmerksam und sah eine Person mit vollgepackten Tüten in Richtung Breslauer Straße flüchten. Diese Person wurde als ca. 1,75 Meter groß, mit einer schwarzen Kapuzenjacke sowie einer hellen Hose bekleidet beschrieben.

In der Nacht zum Montag kam es nach einem versuchten Einbruch in der August-Wolff-Straße zu einer Festnahme. Ein Zeuge hatte gegen 03.45 Uhr eine Person dabei beobachtet, wie sich diese an dem Schaufenster eines Massagesalons zu schaffen machte, die weitere Tat schließlich abbrach und flüchtete. Die daraufhin verständigten Polizeikräfte konnten den 16 Jahre alten Tatverdächtigen nach kurzer fußläufiger Flucht in Tatortnähe festnehmen. An dem Schaufenster entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Gegen den Festgenommen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei in allen Fällen unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Autodiebe gescheitert,

Wiesbaden-Sonnenberg, Kettlerstraße, 22.01.2024, 02.00 Uhr,

(pl)In der Kettlerstraße in Sonnenberg hatten es Autodiebe in der Nacht zum Montag auf einen geparkten Range Rover abgesehen. Die Täter machten sich gegen 02.00 Uhr an dem Pkw zu schaffen, lösten hierbei jedoch den Alarm aus und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. Der bei dem Diebstahlsversuch entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell