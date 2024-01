Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Taschendiebe bestehlen 90-Jährige +++ 17-Jährige von Unbekanntem unsittlich berührt +++ Streit in Linienbus eskaliert

Wiesbaden (ots)

1. Taschendiebe bestehlen 90-Jährige,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, Mittwoch, 17.01.2024, 12:45 Uhr

(da)Zwei dreiste Taschendiebe haben am Mittwochmittag in Wiesbaden eine 90-jährige Frau bestohlen. Die 90-Jährige kam gerade vom Einkaufen in der Hochheimer Straße, als sie von einem Mann angesprochen wurde, der sie vermeintlich nach dem Weg fragte. Dadurch abgelenkt bemerkte die Dame nicht, wie ein zweiter Mann ihr geschickt die Geldbörse aus dem Rollator stahl. Die beiden Taschendiebe machten sich anschließend zu Fuß aus dem Staub. Es handelte sich um zwei etwa 30 Jahre alte Männer mit südländischem Aussehen. Einer der beiden hatte eine Halbglatze, trug eine beigefarbene Jacke und war etwa 1,80 Meter groß. Er sprach gebrochen Deutsch. Sein Partner war etwa 1,75 Meter groß und trug ebenfalls eine beigefarbene Jacke, diese jedoch mit blauen Applikationen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. 17-Jährige von Unbekanntem unsittlich berührt, Wiesbaden, Rauenthaler Straße, Dienstag, 16.01.2024, 17:00 Uhr

(da) Eine 17-Jährige ist am Dienstag in Wiesbaden von einem Unbekannten unsittlich berührt worden. Die junge Frau war gegen 17:00 Uhr auf der Rauenthaler Straße unterwegs, als sich ihr von hinten ein Junge näherte, ihr ans Gesäß fasste und anschließend flüchtete. Der Junge soll 12 oder 13 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß gewesen sein. Er habe eine dunkle Hautfarbe und kurze schwarze Haare gehabt. Er sei mit einer dunklen Winterjacke mit Kapuze bekleidet gewesen. Darunter habe er einen Kapuzenpullover getragen, der um die Hüfte geschnürt gewesen sei, sowie eine enge Hose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Streit in Linienbus eskaliert,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Mittwoch, 17.01.2024, 10:10 Uhr

(he)Gestern Vormittag kam es in Wiesbaden in einem Linienbus zu einem Streit zwischen zwei 19 und 25 Jahre alten Männern, in dessen Verlauf man sich gegenseitig angriff und verletzte. Beide Personen waren gegen 10:10 Uhr in einem Linienbus unterwegs, als es in der Dotzheimer Straße zu einem zunächst verbalen Streit kam. In diesen steigerten sich die zwei Wiesbadener dermaßen hinein, dass es unter anderem zum Austausch von Kopfnüssen und Schlägen gekommen sein soll. Beide Parteien wurden verletzt, lehnten jedoch eine ärztliche Behandlung ab. Die hinzugerufene Streife nahm entsprechend eine Strafanzeige wegen wechselseitiger Körperverletzung auf. Die Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche das 1. Polizeirevier übernommen hat.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell