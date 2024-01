Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Sexuelle Belästigung im Bus - mutmaßlicher Täter kontrolliert +++ Mercedes entwendet +++ Einbrüche in Dotzheim und Bierstadt +++ Drei Verletzte bei Unfall am Gräselberg

Wiesbaden (ots)

1. Sexuelle Belästigung im Bus - mutmaßlicher Täter kontrolliert, Wiesbaden, Welfenstraße, Gartenfeldstraße, Dienstag, 16.01.2024, 08:00 Uhr

(he)Am gestrigen Dienstag kam es in einem Linienbus in Wiesbaden zu einer sexuellen Belästigung, bei der ein zunächst unbekannter Täter eine 21-jährige Frau unsittlich berührte. Diese war gegen 08:00 Uhr im Bus in der Nähe des Berufsschulzentrums unterwegs, als sie von einem männlichen Businsassen mehrfach unsittlich berührt wurde. Als man daraufhin die Polizei anrief, verließ der Mann an der nächsten Bushaltestelle den Bus und flüchtete in Richtung Gartenfeldstraße. Dort konnte von einer Polizeistreife ein Mann gestoppt und kontrolliert werden, dessen Aussehen mit dem des Täters übereinstimmte. Es handelt sich um einen 38-jährigen Wiesbadener. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, dessen Bearbeitung die Wiesbadener Kriminalpolizei übernommen hat.

2. Mercedes gestohlen,

Wiesbaden, Martinstraße, Montag, 15.01.2024, 21:00 Uhr bis Dienstag, 16.01.2024, 06:50 Uhr

(jn)In der Nacht zum Dienstag wurde in Wiesbaden ein Mercedes gestohlen. Das Fahrzeug, eine weiße X-Klasse mit dem amtlichen Kennzeichen WI-MM 878, wurde zuletzt am Montagabend um 21:00 Uhr in der Martinstraße gesehen. Am nächsten Morgen war das Kfz um 06:50 Uhr verschwunden. Der Wert der spurlos verschwundenen Mercedes beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Hinweise zum Verbleib des Pkw oder dem Diebstahl nimmt das zuständige Kommissariat der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

3. Einbrecher machen Beute in Einfamilienhaus, Wiesbaden, Dotzheim, Langendellschlag, Dienstag, 16.01.2024, 08:10 Uhr bis 16:45 Uhr

(jn)Während des gestrigen Dienstages waren Einbrecher in Dotzheim am Werk, die aus einem Wohnhaus Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro stahlen. Zwischen 08:10 Uhr und 16:45 Uhr hebelten die Kriminellen die Eingangstür des Einfamilienhauses mit der Anschrift "Langendellschlag" auf und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Letztlich flüchteten sie mit einer Armbanduhr und weiterem Schmuck und hinterließen darüber hinaus einen Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

4. In Erdgeschosswohnung eingestiegen,

Wiesbaden-Bierstadt, Aukammallee, Sonntag, 14.01.2024, 17:20 Uhr bis Dienstag, 16.01.2024, 19:10 Uhr

(fh)Zwischen Sonntag und Dienstag brachen Unbekannte in eine Wohnung im Wiesbadener Ortsteil Bierstadt ein. In der besagten Zeitspanne suchten die Unbekannten ein Mehrparteienhaus in der Aukammallee auf und hebelten die rückwärtige Balkontür einer Erdgeschosswohnung auf. Hierüber betraten sie sämtliche Räume der Wohnung, durchsuchten sie und entkamen anschließend unbemerkt. Einer ersten Überprüfung nach wurden keine Gegenstände entwendet.

Das zuständige Einbruchskommissariat der Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Mülltonnenbrand - leichter Gebäudeschaden, Wiesbaden, Sieglindeweg, Mittwoch, 17.01.2024, 00:40 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht wurden vier im Sieglindeweg in Wiesbaden abgestellte Mülltonnen durch ein Feuer zerstört. Da durch das Feuer auch eine Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen wurde, entstand ein Sachschaden von geschätzt 2.000 Euro. Gegen 00:40 Uhr wurde das Feuer an der Ecke zur Andreas-Schlüter-Straße nebeneinanderstehenden Papiertonnen durch einen Anwohner bemerkt und durch den Einsatz von Feuerlöschern gelöscht. Hinweise auf die Brandursache ergaben sich vor Ort nicht.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter er Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

6. Zigarettenautomaten aufgeflext,

Wiesbaden-Erbenheim, Weglache, Festgestellt: Dienstag, 16.01.2024

(fh)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Wiesbaden-Erbenheim aufgebrochen. Ihr Ziel: Bargeld und Zigaretten. Am Dienstagvormittag stellte eine Zeugin den stark beschädigten Automaten in der Straße "Weglache" fest und informierte die Polizei. Den zum Tatort gerufenen Beamten zeigte sich, dass die Diebe einen zur Sicherung angebrachten Metallbügel aufgesägt und anschließend die Fronteinheit aufgehebelt hatten. Im Nachgang wurden Bargeld und Zigaretten aus dem geöffneten Automaten gestohlen. Der durch die Täter verursachte Sachschäden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise zu der Tat werden von dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegengenommen.

7. Drei Verletzte bei Unfall,

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Dienstag, 16.01.2024, 21:30 Uhr

(wie) Am späten Dienstagabend sind bei einem Verkehrsunfall am Gräselberg drei Männer verletzt worden. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 21:30 Uhr mit zwei Mitfahrern in einem Hyundai die Erich-Ollenhauer-Straße von der Saarstraße kommend in Richtung Biebrich. Kurz vor der Einmündung zur Kärtner Straße verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Vehikel und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte der Hyundai mit einem auf einer Sperrfläche falsch geparkten Audi, der dadurch auf den ordnungsgemäß davorstehenden VW geschoben wurde. Durch die Kollision schleuderte der Hyundai weiter über den Gehweg, überfuhr eine Hecke und kam schließlich in einer Grundstückseinfahrt zum Stehen. Bei der Kollision wurden die drei Insassen des Hyundai verletzt, ein 22-Jähriger wurde als schwerverletzt eingestuft. Vom Rettungsdienst wurden alle Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Zwei schwer beschädigte Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 26.500 EUR.

Hinweise zu dem vorausgegangenen Fahrverhalten des weißen Hyundai Veloster werden unter der Rufnummer 0611/345-2540 entgegengenommen.

