POL-WI: Brand in Mehrfamilienhaus +++ Einbrüche in Pkw +++ Sachbeschädigung an Bushaltestelle +++ Gehebelt und gescheitert +++ Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"

1. Brand in Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Am alten Lindewerk, Montag, 15.01.2024, 21:24 Uhr

(fh)Am Montagabend kam es in und um ein neugebautes Mehrfamilienhaus in Mainz-Kostheim zu Bränden. Die Kriminalpolizei ermittelt hinsichtlich der Brandursache. Um 21:24 Uhr wurden Kräfte von Feuerwehr und Polizei sowie des Rettungsdienstes zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am alten Lindewerk" entsandt. Schnell wurde ein Brand im Keller des sich aktuell im Bezug befindlichen Mehrparteienhauses lokalisiert und durch die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Zeitgleich wurden 9 Personen, darunter zwei Kleinkinder, aus dem Haus ins Freie gebracht. Alle blieben unverletzt. Während der Löscharbeiten im Gebäude wurde der Brand einer Großraummülltonne entdeckt, welche sich auf einem Mülltonnenabstellplatz neben dem Gebäude befand. Das Feuer konnte umgehend gelöscht werden. Der Sachschaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die aktuellen Bewohnerinnen und Bewohner kamen allesamt in der Nacht bei Freunden und Verwandten unter. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar.

Derzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, daher ermittelt die zuständige Kriminalpolizei in Wiesbaden und nimmt Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen rund um und im Haus unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbrüche in Pkw,

Wiesbaden, festgestellt am Montag, 15.01.2024

(da)Am Montag wurden in Wiesbaden drei Diebstähle aus Kraftfahrzeugen festgestellt. In Biebrich brachen Unbekannte einen grauen Ford Kuga in der Rheingaustraße und einen Wohnwagen in der Glarusstraße auf. Der Ford stand nur zwei Stunden zwischen 6 und 8 Uhr in der Nähe des Biebricher Schlosses, als Unbekannte eine Seitenscheibe einschlugen und einen Karton mit Babyzubehör entwendeten. Am Montagabend musste der Besitzer des Wohnwagens, ein Fendt Caravan, feststellen, dass eine Seitenscheibe aufgehebelt und das Fahrzeuginnere durchsucht worden war. Die Unbekannten wurden jedoch nicht fündig und flüchteten unerkannt. In Wiesbaden-Südost gelangten die Täter in einen vermutlich unverschlossenen VW Golf, der von Freitagmittag bis Montagmorgen in der Hauberrisserstraße geparkt war. Hier entwendeten sie eine Geldbörse. Mit der darin befindlichen EC-Karte hoben sie kurze Zeit später Bargeld ab. In keinem der drei Fälle liegen bislang Hinweise auf die Täter vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Sachbeschädigung an Bushaltestelle,

Wiesbaden, L3028, Freitag, 12.01.2024 bis Samstag 13.01.2024

(da)Unbekannte haben am Wochenende eine Bushaltestelle in Wiesbaden beschädigt. Die Täter machten sich zwischen Freitag und Samstag an der Bushaltestelle "Bahnhof Auringen-Medenbach" zu schaffen und schlugen zwei Glasscheiben ein. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 2440 entgegen.

4. Gehebelt und gescheitert,

Wiesbaden, Westend, Seerobenstraße, Samstag, 13.01.2024, 17:00 Uhr bis Sonntag, 14.01.2024, 12:00 Uhr

(jn)Bei einem versuchten Einbruch ist in der Nacht zum Sonntag ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro an einem Büro entstanden. Zwischen 17:00 Uhr und 12:00 Uhr beschädigten die Einbrecher den Rollladen eines Bürogebäudes in der Seerobenstraße, indem sie versuchten, diesen nach oben zu schieben. Sie scheiterten, sahen von weiteren Einbruchsversuchen an dem Gebäude ab und flüchteten unerkannt. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0.

5. Kontrollen "Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, Stadtgebiet, Montag, 15.01.2024, 17:00 Uhr bis Dienstag, 16.01.2024, 03:00 Uhr

(jn)Am Montagabend waren Kräfte der Polizeidirektion Wiesbaden sowie des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz bis in die Nachtstunden im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" unterwegs. Zwischen 17:00 Uhr abends und 03:00 Uhr morgens führten die Polizistinnen und Polizisten Personenkontrollen im Stadtgebiet durch. In mehreren Fällen wurden Betäubungsmittel aufgefunden und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Dabei wurde ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere Männer eingeleitet, bei denen Utensilien sowie gefunden worden waren, die auf einen Handel hinweisen. Darüber hinaus flüchtete ein 22-jähriger Wiesbadener, der in der Waffenverbotszone kontrolliert werden sollte, zunächst und verletzte zwei Polizisten leicht. Auch bei ihm wurden Drogen sichergestellt und infolgedessen gleich zwei Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Drogenbesitzes gegen ihn eingeleitet.

