Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 81-Jähriger aufgefunden +++ Rücknahme der Vermisstenfahndung

Wiesbaden (ots)

81-Jähriger aufgefunden

Rücknahme der Vermisstenfahndung, Wiesbaden-Biebrich

(he) Die am heutigen Tag um 08:39 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 81-Jährigen aus Biebrich kann zurückgenommen werden. Der Senior wurde soeben orientierungslos, jedoch wohlbehalten in der Ortslage von Biebrich angetroffen.

