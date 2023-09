Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Abnahme der Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr für sechs Jugendliche in Essen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Am vergangenen Sonntag war es soweit. Die Jugendfeuerwehr Werne nahm mit einer Gruppe an der Abnahme der Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr in Essen teil.

Die Leistungsspange ist das höchste Leistungsabzeichen, dass die Mitglieder der Jugendfeuerwehr erreichen können. Bei der Abnahme müssen die Jugendlichen ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in insgesamt fünf Disziplinen unter Beweis stellen. Die Disziplinen sind folgende:

1. Staffellauf: Am Abnahmetag war der Staffellauf die erste Disziplin. Zusammen musste innerhalb von 04:10 Minuten eine Distanz von insgesamt 1.500 Metern erreicht werden, wobei der Läuferwechsel jeweils durch die Übergabe des Staffelstabes eingeleitet worden ist.

2. Löschangriff: Als nächstes stand der Löschangriff auf den Plan. Es galt einen Löschangriff aufzubauen, wie bei den aktiven Einsatzkräften. Dabei mussten zunächst 4 A-Saugleitungen gekuppelt werden, an die Pumpe angeschlossen und "zu Wasser" gelassen werden, da von einer Wasserentnahmestelle an einem offenem Gewässer ausgegangen wird. Gesichert wird die Saugleitung durch eine Halte- und eine Ventilleine. Anschließend musste der Verteiler nach zwei B-Längen gesetzt werden und vom Verteiler aus insgesamt 3 C-Rohre vorgenommen werden, um die 3 simulierten Zielfeuer bekämpfen zu können.

3. Kugelstoßen: Sportlich tätig werden mussten die Jugendlichen auch beim Kugelstoßen. Es musste eine Mindestdistanz von insgesamt 55 Metern erreicht werden. Im Durchschnitt muss jeder Jugendliche somit 6,11 Meter weit werfen.

4. Fragen: Ebenfalls gehört die Theorie Leistungsspange dazu. Von zwei Prüfern wurde von den Jugendlichen ihr vorhandenes Wissen abgefragt. Sowohl Feuerwehrwissen als auch Allgemeinwissen waren in der Prüfung gefordert.

5. Schnelligkeitsübung: Zum Abschluss musste nochmal gerannt werden. Bei der Schnelligkeitsübung galt es von den Jugendlichen insgesamt 8 C-Schläuche auf gerader Fläche zu einer langen Schlauchleitung zu verlegen. Die Schlauchleitung darf keine Dreher haben und muss in 75 Sekunden verlegt sein.

Da die Voraussetzungen für die Leistungsspange die Vollendung des 15. Lebensjahres sind und mindestens 1 Jahr Angehöriger der Jugendfeuerwehr zu sein, konnten nur 6 von 9 Jugendlichen die Leistungsspange erwerben. Trotz der Höchsttemperaturen in der prallen Sonne haben die Jugendlichen ihr bestes gegeben und konnten sich somit die Leistungsspange sichern und dürfen diese jetzt mit stolz tragen. Die Verleihung der Leistungsspange übernahm der Leiter der Feuerwehr Essen, Thomas Lembeck, und den Abnahmeberechtigten, Thomas Schnell.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell