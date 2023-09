Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: MANV_1 - LZ1 - Verkehrsunfall, 8 Personen beteiligt

Werne (ots)

Am Freitag, den 08.09.2023 wurde der Löschzug 1 Stadtmitte um 16:10 Uhr mit dem Alarmstichwort "MANV_1 - Verkehrsunfall, 8 Personen beteiligt" in den Kreuzungsbereich Hansaring/Münsterstraße in Werne-Mitte alarmiert. Der Einsatzleiter erkundete bei Eintreffen umgehend die Lage. Aufgrund der Meldung, dass 8 Personen betroffen sein sollen, wurde seitens der Leitstelle die erste Stufe des Stichwortes MANV ausgelöst, was Massenanfall von Verletzten bedeutet. Vor Ort ist es zu einem Verkehrsunfall in einem Kreuzungsbereich zwischen zwei PKW gekommen. Insgesamt waren in den beiden PKW sechs Insassen, die bei Eintreffen betreut worden sind. Aufgrund der Anzahl an betroffenen Personen übernahmen auch Kameraden mit medizinischer Ausbildung (z.B. aus dem Rettungsdienst oder Krankenhaus) die Betreuung und Erstbehandlung der Verletzten. Der Kreuzungsbereich wurde durch die Feuerwehr abgesichert und der Brandschutz wurde sichergestellt. Insgesamt wurden drei Personen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der alarmierte Rettungshubschrauber "Christoph 8" musste nicht zum Einsatz kommen. Im Einsatz waren 15 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen [1-KdoW-1, 1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-TLF3000-1], der Rettungsdienst, der Ärztliche Leiter Rettungsdienst des Kreises Unna, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und die Polizei.

