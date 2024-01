Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Hoher Sachschaden durch Kupferdiebe +++ Einbrüche in Pizzeria und Haushaltswarenladen +++ Mercedes aufgebrochen

Wiesbaden (ots)

1. Hoher Sachschaden durch Kupferdiebe,

Wiesbaden, Viktoriastraße, Freitag, 22.12.2023 bis Dienstag, 02.01.2024

(da)Zwischen den Jahren waren in Wiesbaden Kupferdiebe zugange. Die Diebe verschafften sich zwischen dem 22.12.2023 und dem 02.01.2024 unbefugt Zutritt zu einem Baustellengelände eines Supermarktes in der Viktoriastraße. Hier durchtrennten sie mehrere bereits verlegte Kupferkabel, um Teilstücke davon mitzunehmen. Hierdurch gelangten sie an eine Beute in Höhe von wenigen Hundert Euro. Da sie aber willkürlich Kabel durchtrennten und auch mittels einer Säge absägten, entstand ein fünfstelliger Sachschaden. Da bisher keine Täterhinweise bekannt sind, bittet die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-2340 um Hinweise aus der Bevölkerung.

2. Einbruch in Pizzeria,

Wiesbaden Schiffergasse, Montag, 08.01.2024, 02:00 Uhr bis Dienstag, 09.01.2024, 08:00 Uhr

(da)Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in eine Pizzeria in Wiesbaden eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich zwischen dem frühen Montagmorgen und Dienstagmorgen Zutritt zu der Lokalität in der Schiffergasse. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Schränke. Schließlich flüchteten sie mit einer geringen Beute von rund 100 Euro Bargeld in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ist in diesem Zusammenhang nun auf Zeugensuche. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

3. Einbruch in Haushaltswarengeschäft,

Wiesbaden-Schierstein, Reichsapfelstraße, Mittwoch, 10.01.2024, 01:00 Uhr bis 06:40 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in ein Haushaltswarengeschäft in Schierstein eingebrochen. Im Schutze der Dunkelheit näherten sich die Einbrecher dem in der Reichsapfelstraße gelegenen Geschäft und zerstörten dort den Glaseinsatz der Eingangstür. Auf diesem Wege gelang es ihnen, in den Verkaufsraum einzusteigen und die Kasse samt Bargeld an sich zu nehmen. Anschließend suchten die Täter mit ihrer Beute unbemerkt das Weite.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0

4. Mercedes aufgebrochen,

Wiesbaden, Uferstraße, Montag, 08.01.2024, 14:30 Uhr bis Dienstag, 09.01.2024, 08:30 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben zwischen Montag und Dienstag einen Pkw in Wiesbaden aufgebrochen. Die blaue Mercedes M-Klasse stand zwischen 14:30 Uhr und 08:30 Uhr in der Uferstraße. In dieser Zeit schlugen die Diebe eine linke Seitenscheibe ein und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Dort entwendeten sie eine Herrenjacke, mit der sie unerkannt entkamen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell