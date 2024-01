Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mehrere Einbrüche verzeichnet +++ Zeugen nach Schlägerei in Silvesternacht gesucht +++ Mülltonne und Einkaufswägen auf Spielplatz angezündet

Wiesbaden (ots)

1. Mehrere Einbrüche am Wochenende,

Wiesbaden, Freitag, 05.01.2024 bis Sonntag, 07.01.2024

(fh)Am zurückliegenden Wochenende kam es in Wiesbaden zu mehreren Einbrüchen. Im Laufe des Freitags stiegen Täter in je eine Wohnung in der Lahnstraße, in der Riederbergstraße und in der Hans-Bredow-Straße ein. Während sie im Westend die Wohnungstür gewaltsam öffneten, hebelten sie in den beiden anderen Wohnungen Fenster auf. Aus den Wohnungen fehlte im Anschluss Schmuck und Bargeld. Am Samstag stellten Bewohner aus der Marcobrunnerstraße und der Freseniusstraße ebenfalls fest, dass bei ihnen eingebrochen worden war. Hier hatten sich die Täter zuvor gewaltsam Zutritt verschafft, mehrere Räume durchsucht und waren auch hier an Schmuck gelangt. Auch am Sonntag wurde der Polizei ein Einbruch gemeldet. Aus einer Wohnung im Demminstweg fehlte ebenfalls Schmuck. Einbrecher stiegen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster ein. Die Höhe der verursachten Schäden und der Wert der entwendeten Gegenstände summieren sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt in allen Fällen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Körperverletzung in der Silvesternacht - Zeugen gesucht! Wiesbaden, Goldgasse, Montag, 01.01.2024, 03:35 Uhr

(he)In der Silvesternacht ereignete sich in der Wiesbadener Innenstadt eine Körperverletzung, bei der drei Personen verletzt wurden. Nach den ersten Ermittlungen sucht das Wiesbadener Haus des Jugendrechts nun nach weiteren Zeugen. Gegen 03:35 Uhr kam es in der Goldgasse zu einem Streit zwischen einem 22-jährigen Wiesbadener und einem zunächst unbekannten Täter. Hierbei schlug dieser seinem Gegenüber in das Gesicht und verletzte ihn nicht unerheblich. Zwei weitere Personen, ein Mann und eine Frau, welche schlichtend eingreifen wollten, wurden durch den Täter ebenfalls geschlagen. Der Angreifer, ein 20-Jähriger aus Wiesbaden, wurde zwischenzeitlich ermittelt. Dieser soll kurz vor beziehungsweise während der Tat mit zwei weiteren Männern unterwegs gewesen sein.

Diese zwei Personen sowie die Mitteilerein oder der Mitteiler, welche die Auseinandersetzung bei der Polizei gemeldet hatten, sind bis dato unbekannt und werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Jugendliche versprühen Flüssigkeit in Bus, Wiesbaden, Dotzheim, Sonntag, 07.01.2024, 22:10 Uhr

(jn)Zwei Jugendliche haben am Sonntagabend in einem Linienbus eine Flüssigkeit versprüht, die bei einer 47-jährigen Frau für eine Atemreizung gesorgt haben. Gegen 22:10 Uhr saß die Geschädigte in dem Bus, als zwei Unbekannte, augenscheinlich 13 bis 15 Jahre alte Jungs, in Dotzheim in den Bus stiegen. Kurz bevor das Duo an der Haltestelle "Nordstrander Straße" ausgestiegen sei, sollen sie eine unbekannte Flüssigkeit versprüht haben, die bei der 47-Jährigen körperliche Symptome auslösten. Sie bedurfte keiner ärztlichen Behandlung, meldete den Vorfall aber bei den Wiesbadener Verkehrsbetrieben, welche die Polizei alarmierten.

Nun ermittelt das Haus des Jugendrechts wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 entgegengenommen werden.

4. Mülltonne und Einkaufswägen angezündet, Wiesbaden, Albert-Schweitzer-Allee, Spielplatz "Am Parkfeld", Sonntag, 07.01.2024, 20:05 Uhr

(jn)Am Sonntagabend brannte in Biebrich ein Müllcontainer, zudem wurden dabei drei Einkaufswägen beschädigt. Um kurz nach 20:00 Uhr setzten Zeugenaussagen zufolge mehrere dunkel gekleidete Jugendliche eine Großraummülltonne auf dem Spielplatz "Am Parkfeld" in der Albert-Schweitzer-Allee in Brand. Auf den Container wurden in der Folge noch drei Einkaufswägen positioniert, bevor die Unbekannten davonrannten. Durch das Feuer wurden sowohl die Tonne als auch die Wägen zerstört, der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0.

5. Automaten in Gaststätte aufgebrochen, Wiesbaden, Adelheidstraße, Donnerstag, 04.01.2024, 23:00 Uhr bis Freitag, 05.01.2024, 06:50 Uhr

(fh)In der Nacht zu Freitag hatten es Einbrecher in Wiesbaden auf den Inhalt von Spielautomaten abgesehen. Im Schutze der Dunkelheit begaben sich die Unbekannten zu der Gaststätte in der Adelheidstraße und hebelten dort die Eingangstür auf. Im Inneren des Lokals gingen sie gezielt zwei Spielautomaten an, welche sie gewaltsam öffneten und das darin befindliche Bargeld an sich nahmen. Sie verschwanden anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Hoher Vandalismus-Schaden an Pkw,

Wiesbaden, Schützenstraße, Mittwoch, 03.01.2024, 17:00 Uhr bis Samstag, 06.01.2024, 13:30 Uhr

(jn)In der Schützenstraße wurden zwischen Mittwoch und Samstag zwei Pkw mutwillig beschädigt. Beide Fahrzeuge, ein Lexus und ein VW, waren ordnungsgemäß geparkt und wurden auf beiden Fahrzeugseiten zerkratzt. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2140 beim 1. Polizeirevier erbeten.

7. Betrunkene verursacht Unfall und wird verletzt, Wiesbaden, Bundesautobahn 671, Montag, 08.01.2024, 01:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag hat eine betrunkene Autofahrerin auf einer Autobahn bei Wiesbaden einen Unfall verursacht und ist dabei verletzt worden. Die 52-Jährige war mit einem Opel auf der A 671 von Wiesbaden kommend in Richtung Darmstadt unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Hochheim-Nord und Hochheim-Süd kam die Frau aufgrund ihrer starken Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen am Fahrbahnrand. Schließlich kam der Opel auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Die 52-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von über 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde. Die Polizei ließ den Opel abschleppen und schätzt den Sachschaden auf 15.000 EUR.

