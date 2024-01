Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Protestaktionen von Landwirten - Polizei sensibilisiert bezüglich möglicher Verkehrsbeeinträchtigungen +++ Beifahrer geschlagen und geflüchtet +++ Polizei berät zum Thema Einbruchschutz

Wiesbaden (ots)

1. Protestaktionen von Landwirten am 08.01.2024 - Polizei sensibilisiert bezüglich möglicher Verkehrsbeeinträchtigungen

Für Montag, den 08.01.2024 sowie die darauffolgenden Tage der kommenden Woche haben bundesweit Bauernverbände zum Protest gegen geplante Sparmaßnahmen der Bundesregierung aufgerufen. Auch für Hessen wurden mehrere Versammlungen in diesem Kontext angemeldet, darunter auch eine Traktoren-Sternfahrt mit Zielort Wiesbaden.

In Anbetracht der angemeldeten Aktionen, die neben der genannten Sternfahrt auch weitere Fahrten unter Nutzung von Traktoren umfassen, weist die Polizei bereits im Vorfeld darauf hin, dass bereits ab den frühen Morgenstunden grundsätzlich mit ausgeprägten Verkehrsbeeinträchtigungen in ganz Hessen zu rechnen ist.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen finden nach derzeitigem Stand in Wiesbaden und Limburg zwei angemeldete Veranstaltungen statt. In beiden Fällen wurden durch die Städte detaillierte Pressemeldungen veröffentlich, aus denen Sie Informationen bezüglich möglicher Aufzugsstrecken, Straßensperrungen und damit einhergehender Verkehrsbehinderungen entnehmen können.

Die entsprechenden Links finden Sie im Folgenden:

https://www.wiesbaden.de/medien/rathausnachrichten/PM_Zielseite.php?showpm=true&pmurl=https://www.wiesbaden.de/guiapplications/newsdesk/publications/Landeshauptstadt_Wiesbaden/141010100000459424.php

https://www.limburg.de/index.php?ModID=7&FID=3252.26469.1&object=tx%7C3252.26469.1

Da durch die Veranstalter geplant ist, dass sich Traktoren nach der Veranstaltung in Limburg auch in Richtung Wiesbaden bewegen, und dies über die B417 (Hühnertraße) erfolgen soll, kann es auch hier zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die hessische Polizei steht im ständigen und engen Austausch mit den jeweils zuständigen Versammlungsbehörden und wird am Veranstaltungstag hessenweit mit Beamtinnen und Beamten im Einsatz sein, um die Wahrnehmung des Rechts auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten und gleichzeitig die in diesem Kontext möglichen Beeinträchtigungen für alle Verkehrsteilnehmer bestmöglich zu minimieren.

2. Beifahrer geschlagen und geflüchtet,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Donnerstag, 04.01.2024, 17:25 Uhr

(he)Gestern Nachmittag kam es auf der Schiersteiner Straße in Wiesbaden seitens eines Verkehrsteilnehmers zu einem Angriff auf den Beifahrer eines weiteren Pkw, bei dem der angegangene 23-Jährige verletzt wurde. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der spätere Geschädigte als Beifahrer in einem Pkw auf der Schiersteiner Straße stadteinwärts. Währenddessen kam es mutmaßlich während eines Fahrstreifenwechsels zu "Unstimmigkeiten" mit den Insassen eines Kleinwagens. Als der Verkehr dann an der dortigen roten Ampel zum Stehen kam, stieg ein Insasse des Kleinwagens aus, ging an die Beifahrertür des Geschädigten, öffnete diese und schlug mehrfach auf den 23-Jährigen ein. Erst eine Insassin des Kleinwagens, welche ebenfalls ausgestiegen war, drängte den Täter von dem Angegriffenen weg und konnte ihn zum Einsteigen in den Pkw bewegen. Sodann fuhr der Kleinwagen mit dem Täter und der Frau davon. Täterbeschreibung: 1,80 - 1,90 m, braune Haare, Dreitagebart, mitteleuropäischer Phänotyp, graue Mütze, schwarze Jacke, schwarze Jeans. Pkw: Kleinwagen, ggf. SMART oder ähnliches Model, Farbe Weiß.

Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen sowie Personen, welche Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

3. Mehrere Einbrüche verzeichnet,

Wiesbaden, bis Donnerstag, 04.01.2024

(jn)Im Wiesbadener Stadtgebiet wurden im Laufe des Dienstages vier Einbrüche bekannt, die sich teilweise bereits in den vergangenen zwei Wochen ereignet haben. Bereits im Zeitraum seit dem 21.12.2023 waren Kriminelle in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weinbergstraße eingebrochen, indem sie einen Rollladen an der Gebäuderückseite hochschoben und das dahinterliegende Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten unter anderem Schmuck von noch unbekanntem Wert. Ähnlich gingen unbekannte Täter zwischen dem 01.01.2024 und Donnerstagvormittag in der Prangestraße vor. Auch hier wurde der Rollladen einer Wohnung hochgeschoben, die Terrassentür aufgebrochen und mehrere Räume nach potentieller Beute durchsucht. Entwendet wurde nichts, so dass es bei einem Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro blieb. Bei einer dritten Tat am Donnerstagvormittag in einem Mehrparteienhaus in der Nerobergstraße entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Um 09:40 Uhr entdeckte eine Bewohnerin zwei unbekannte Täter im Hausflur, nachdem diese die Hauseingangstür gewaltsam geöffnet hatten. Sie sprach das Duo an, woraufhin dieses mit leeren Händen die Flucht ergriff. Ein Täter soll 25 bis 30 Jahre alt und mit einer auffällig enganliegenden schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Bauchtasche bekleidet gewesen sein. Zudem hatte er kurz "geschorene" schwarzgraue Haare. Der Zweite war etwa 1,90 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt und hatte ebenfalls dunkle Haare. Der vierte am Donnerstag angezeigte Einbruch ereignete sich in einem Wohnhaus in der Weilstraße. Hier nutzten die Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner zwischen 07:15 Uhr morgens und 20:25 Uhr abends aus, um die Wohnungstür aufzubrechen und Schmuck sowie ein Paar Schuhe zu stehlen. Der Gesamtschaden dürfte bei etwa 1.500 Euro liegen.

In sämtlichen Fällen hat das Einbruchskommissariat der Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu den Taten. Diese werden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 entgegengenommen.

4. Einbruch in Verkaufsräume,

Wiesbaden, Michelsberg, Freitag, 05.01.2024, 06:20 Uhr

(he)Heute Morgen kam es in Wiesbaden in der Straße "Michelsberg" zu einem Einbruch in einen Handyladen, bei dem ein Schaden von über 2.000 Euro entstand. Den ersten Ermittlungen zufolge schlug ein unbekannter Täter gegen 06:20 Uhr die Schaufensterscheibe des Geschäfts ein, entnahm aus der Auslage mehrere Handys und flüchtete in Richtung Wiesbadener Innenstadt. Hierbei soll er mit einem Mountainbike unterwegs gewesen sein. Beschreibung des mutmaßlichen Einbrechers: circa 1,70 m, weißer Kapuzenpullover, blaue Jeans, blaue weste, schwarze Schuhe, Rucksack.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

5. Zigarettenautomaten aufgebrochen,

Wiesbaden-Dotzheim, -Medenbach, Feststellungszeitpunkt: 04.01.2024

(he)Gestern wurde der Polizei mitgeteilt, dass es in den vergangenen Wochen zu zwei Aufbrüchen von Zigarettenautomaten gekommen war. Die beiden in der Freudenbergstraße in Dotzheim sowie in Medenbach "Am Sportfeld" befindlichen Automaten wurden jeweils mit starker Gewalt aufgebrochen. Anschließend wurden die Zigaretten sowie Bargeld entnommen. Täterhinweise liegen nicht vor. Eine Schadenshöhe steht noch nicht abschließend fest.

Die Polizei in Wiesbaden bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu den Taten.

6. Keine Chance für Einbrecher - Polizei berät zum Thema Einbruchschutz, Wiesbaden-Schierstein, Hans-Römer-Platz Dienstag, 09.01.2024, 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Am kommenden Dienstag ist die Polizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen in Schierstein auf dem Hans-Römer-Platz präsent. Vor Ort können Bürgerinnen und Bürger unmittelbar und aus erster Hand alles Wichtige zum Thema Einbruchschutz erfahren.

"Bei uns ist nichts zu holen" oder "Wenn die wollen, kommen die überall rein" sind Vorurteile, die die Polizei häufig zu hören bekommt. Auch die Ansicht "Die Versicherung zahlt doch alles" wird oft vertreten. Liebgewonnene Erinnerungsstücke kann allerdings auch die beste Versicherung nicht ersetzen.

Die psychologischen Folgen für das Opfer eines Einbruchs kann man zudem oft als die größeren Schäden bezeichnen. Die Verarbeitung eines solchen Ereignisses bedarf nicht selten eines langen Zeitraumes. Vielen fällt es sehr schwer, damit umzugehen, dass ein Einbrecher in der eigenen Wohnung oder im Haus unterwegs war. Kommen Sie deshalb zuerst zu uns, bevor der Einbrecher zu Ihnen kommt.

Von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr können Sie sich bei den Fachleuten der Polizei auf dem Hans-Römer-Platz in Wiesbaden-Schierstein in Sachen Einbruchsschutz beraten lassen. Die Beamtinnen und Beamten zeigen Ihnen die Schwachstellen Ihrer Immobilie und Lösungsmöglichkeiten wie z.B. technische Sicherungen auf, die Einbrechern das Leben schwer machen.

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Kontakt zur Polizeilichen Beratungsstelle: Tel.: 0611-345-1616 E-Mail: beratungsstelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell