Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 21-Jähriger von Trio angegriffen +++ Einbrüche +++ Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"

Wiesbaden (ots)

1. 21-Jähriger von Trio angegriffen,

Wiesbaden, Paulinenstraße, 31.12.2023, 17.30 Uhr,

(pl)Am frühen Sonntagabend wurde in der Parkanlage "Warmer Damm" ein 21-jähriger Mann von drei unbekannten Tätern angegriffen und verletzt. Nach Angaben des Geschädigten habe er sich gegen 17.30 Uhr im Bereich des Toilettenhäuschens aufgehalten, als er attackiert und am Boden liegend getreten worden sei. Das Trio ergriff im Anschluss zu Fuß in Richtung Wilhelmstraße die Flucht. Bei dem Angriff wurden dem 21-Jährigen leichte Schnittverletzungen zugefügt. Einer der Angreifer konnte als ca. 20-35 Jahre alt, etwa 1,80-1,90 Meter groß und mit einer dunkel karierten Jacke, blauen Jeans sowie schwarzen Schuhen bekleidet beschrieben werden. Hinweise zu dem Vorfall und den Tätern nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

2. Wohnungseinbrüche,

Wiesbaden, festgestellt: 01.01.2024 und 02.01.2024,

(pl)In Wiesbaden wurden am Montag und am Dienstag weitere Wohnungseinbrüche festgestellt. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmittag drangen Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in eine Erdgeschosswohnung in der Stanleystraße ein und ergriffen anschließend mit diversen Schmuckstücken, Armbanduhren sowie Bargeld unerkannt die Flucht. Auch im Löhmühlweg hebelten Unbekannte zwischen Samstagvormittag und Montagnachmittag das Fenster einer Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurde jedoch augenscheinlich nichts. In der Freseniusstraße verschafften sich Unbekannte am Montag zwischen 15.40 Uhr und 19.20 Uhr durch eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt zu einer Wohnung und erbeuteten Bargeld. Zwischen Samstagvormittag und der Nacht zum Dienstag wurde eine Wohnung in der Scharnhorststraße von Einbrechern heimgesucht. In diesem Fall ließen die Täter Schmuck und Bargeld mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbruch in Handyladen,

Wiesbaden, Michelsberg, 01.01.2024 bis 02.01.2024, 05.05 Uhr,

(pl)Zwischen Montag und Dienstag wurde ein Handyladen am Michelsberg von Einbrechern heimgesucht. Die Täter schlugen die Schaufensterscheibe des Geschäftes mit einem Blumenkübel ein und entwendeten mehrere Mobiltelefone sowie Tablets. Der Einbruch wurde am Dienstagmorgen gegen 05.05 Uhr festgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden, Otto-Wels-Straße, 29.12.2023, 21.00 Uhr bis 30.12.2023, 09.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag einen Zigarettenautomaten in der Otto-Wels-Straße aufgebrochen. Der Automat wurde gewaltsam geöffnet und die darin befindlichen Zigarettenpackungen gestohlen. Die Täter konnten mit der Beute unerkannt entkommen. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

5. Kontrollen "Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, Stadtgebiet, 29.12.2023, 19.00 Uhr bis 30.12.2023, 03.00 Uhr,

(pl)Am Freitagabend führte die Wiesbadener Polizei wieder gemeinsam mit Kräften der Stadtpolizei sowie der Hessischen Bereitschaftspolizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" durch. Die Einsatzkräfte waren zwischen 19.00 Uhr und 03.00 Uhr in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs. Insgesamt wurden 14 Personen kontrolliert und ein Ermittlungsverfahren wegen aufgefundener Betäubungsmittel eingeleitet. Gegen eine kontrollierte Person lag ein Haftbefehl vor.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell