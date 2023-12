Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mann entblößt sich vor Autofahrenden +++ Einbrüche +++ Zwei Mülltonnenbrände in Biebrich +++ Böller durch Fenster in Wohnung geworfen

Wiesbaden (ots)

1. Mann entblößt sich vor Autofahrenden, Wiesbaden, Daimlerstraße, 28.12.2023, 13.05 Uhr,

(pl)Am Donnerstagmittag war im Bereich der Daimlerstraße ein Exhibitionist unterwegs. Ein 28-Jähriger lief gegen 13.05 Uhr über die Straße, schrie die Autofahrenden an und entblößte vor diesen mehrfach sein Geschlechtsteil. Der von den verständigten Polizeikräften angetroffene Mann steht darüber hinaus im Verdacht, zuvor bereits in der Stegerwaldstraße Böller in Richtung von Fahrzeugen geworfen zu haben. Er wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen muss sich in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Wohnungseinbrecher in der Innenstadt zugange, Wiesbaden, Festgestellt: 28.12.2023,

(pl)In der Wiesbadener Innenstadt wurden am Donnerstag mehrere Wohnungseinbrüche festgestellt. Zwischen Freitagmorgen und Donnerstagmittag drangen Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in eine Erdgeschosswohnung im Dambachtal ein und ergriffen anschließend mit bislang noch unbekanntem Diebesgut wieder die Flucht. In einem Mehrfamilienhaus in der "Untere Matthias-Claudius-Straße" hebelten Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Auch in diesem Fall ist über die mögliche Beute noch nichts bekannt. Einbruchsversuchen standgehalten haben am Donnerstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr zwei Fenster einer Wohnung in der Thomaestraße. In der Idsteiner Straße verschafften sich Unbekannte am Donnerstag zwischen 16.20 Uhr und 18.00 Uhr durch eine aufgehebelte Balkontür Zutritt zu einer Wohnung, entwendeten jedoch augenscheinlich nichts. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Igstadt, An der Allee, 28.12.2023, 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr,

(pl)In Igstadt wurde am Donnerstagvormittag ein Wohnhaus in der Straße "An der Allee" von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten zwischen 08.30 Uhr und 11.30 Uhr ein Fenster auf, um sich Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und ergriffen mit aufgefundenen Schmuckstücken die Flucht. Vor dem Haus wurde bei der Rückkehr der Geschädigten eine verdächtige Person wahrgenommen. Diese soll schlank, etwa 1,80 Meter groß, ca. 25 Jahre alt sowie dunkel gekleidet gewesen sein und helle Haare gehabt haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Gartenhütten aufgebrochen,

Wiesbaden, Oberer Wingertsweg, 26.12.2023, 16.00 Uhr bis 28.12.2023, 14.00 Uhr,

(pl)Auf einem Gartengrundstück im Bereich der Straße "Oberer Wingertsweg" brachen unbekannte Täter zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagnachmittag in zwei Gartenhütten ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur den beiden Hütten und entwendeten hieraus diverse Gerätschaften sowie Werkzeuge. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

5. Zwei Mülltonnenbrände in Biebrich,

Wiesbaden-Biebrich, Malmedyer Straße, Albert-Schweitzer-Allee, 28.12.2023, 20.05 Uhr bis 21.00 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend kam es in Biebrich zu zwei Mülltonnenbränden. Gegen 20.05 Uhr wurde in der Malmedyer Straße eine Mülltonne in Brand gesetzt. Kurze Zeit später wurde gegen 21.00 Uhr in einer Parkanlage in der Albert-Schweitzer-Allee eine weitere brennende Mülltonne festgestellt und von der Feuerwehr gelöscht. Hinweise zu den beiden Bränden nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Böller durch Fenster in Wohnung geworfen, Wiesbaden-Biebrich, August-Wolff-Straße, 28.12.2023, 19.50 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend in der August-Wolff-Straße einen Böller durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung geworfen. Der Bewohner hielt sich gegen 19.50 Uhr im Wohnzimmer auf, als er aus einem anderen Zimmer ein lautes Knallgeräusch vernahm. Beim Nachschauen stellte er auf dem Teppich Reste eines Feuerwerkskörpers fest. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

