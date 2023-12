POL-WI: Leblose Person im Rhein aufgefunden +++ Auseinandersetzung im Parkhaus +++ Aus Auto heraus mit Reizstoff besprüht +++ Politisch motivierte Sachbeschädigungen +++ Unfallflucht mit gestohlenem Bus

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Leblose Person im Rhein aufgefunden,

Mainz-Kastel, Rampenstraße, 25.12.2023, 09.10 Uhr,

(pl)Am 1. Weihnachtsfeiertag wurde in Mainz-Kastel eine leblose Person im Uferbereich des Rheins entdeckt. Ein Passant fand die Wasserleiche gegen 09.10 Uhr am Ufer im Bereich der Rampenstraße und verständigte die Polizei. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnte die leblose Person aus dem Wasser geborgen werden. Die Identität des verstorbenen Mannes ist bislang noch unbekannt. Dieser war unbekleidet und trug lediglich einen goldenen Ring mit der Inschrift "Mir kann nichts passieren" am linken Ringfinger. Der Verstorbene ist 1,95 Meter groß, hat eine kräftige Statur, braune Haare und eine Operationsnarbe auf dem Bauch. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Bisher gibt es keine Hinweise auf einen strafrechtlichen Hintergrund. Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Auseinandersetzung im Parkhaus,

Wiesbaden, Luisenplatz, 26.12.2023, 23.00 Uhr,

(pl)In dem Parkhaus am Luisenplatz war am späten Dienstagabend ein 50-jähriger Mann mit mehreren Personen in eine Auseinandersetzung verwickelt. Nach Angaben des 50-Jährigen sei er nach verbalen Streitigkeiten geschlagen und getreten sowie mit Pfefferspray besprüht worden. Er erlitt leichte Verletzungen. Die verständigten Kräfte der Wiesbadener Polizei und der Stadtpolizei konnten vor Ort zwei mutmaßlich Beteiligte, einen 47-jährigen Mann sowie eine 32-jährige Frau, antreffen. Es wurden zwei mitgeführte Pfeffersprays sowie ein Messer sichergestellt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen zum Ablauf der Auseinandersetzung und den Beteiligten aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

3. Aus vorbeifahrenden Auto heraus mit Reizstoff besprüht, Wiesbaden, Am Kloster Klarenthal, 23.12.2023, 21.20 Uhr,

(pl)Ein 28-jähriger Fußgänger wurde am Freitagabend im Bereich des Waldwegs "Am Kloster Klarenthal" von einem Autofahrer mit einem Reizstoff besprüht. Nach Angaben des 28-Jährigen sei er gegen 21.20 Uhr den Weg entlanggelaufen, als er kurz vor dem Fasanerieweg aus einem vorbeifahrenden Auto heraus mit einem Reizstoff attackiert worden sei. Im Anschluss habe der Autofahrer die Fahrt einfach fortgesetzt. Der verletzte 28-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

4. Politisch motivierte Sachbeschädigungen, Wiesbaden, Wellritzstraße, bis 24.12.203, 23.00 Uhr, Mainz-Amöneburg, Wiesbadener Landstraße, bis 25.12.2023, 01.35 Uhr,

(pl)Während der Weihnachtsfeiertage wurden im Bereich der Wellritzstraße und der Wiesbadener Landstraße in Amöneburg zwei politisch motivierte Sachbeschädigungen festgestellt. In der Wellritzstraße besprühten Unbekannte zwischen Freitag, dem 01.12.2023 und Heiligabend eine Hausfassade mit schwarzer Farbe. Das an einer Außenmauer in der Wiesbadener Landstraße angebrachte Graffiti wurde in der Nacht zum 1. Weihnachtsfeiertag festgestellt. Die beiden Schmierereien nehmen Bezug auf den Nahost-Konflikt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Unfallflucht mit gestohlenem Bus,

Wiesbaden, Ziegelhüttenstraße, 22.12.2023, 14.15 Uhr,

(pl)Am Freitagnachmittag kam es in der Ziegelhüttenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem zuvor in Mainz-Kastel gestohlenen Bus. Gegen 14.15 Uhr streifte der Bus einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und stieß im weiteren Verlauf im Bereich der Einmündung zur Frauensteiner Straße noch gegen einen Telefonkasten, welcher hierdurch gegen eine Hauswand gedrückt wurde. Der jugendliche Fahrer des Busses flüchtete anschließend mit einer erwachsen wirkenden männlichen Person zu Fuß von der Unfallstelle und ließ das beschädigte Fahrzeug vor Ort zurück. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Bus von einem Parkplatz in der Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel entwendet worden war. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl des Busses sowie zum flüchtigen Fahrer und dessen Begleiter nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 22.12.2023 bis 24.12.2023,

(pl)Zwischen Freitag und Sonntag waren in Wiesbaden Einbrecher zugange. Am Freitag nahmen Unbekannte eine Wohnung in der Eltviller Straße, ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Birnbaum" und eine weitere Wohnung in der Irenenstraße ins Visier. Während sie in der Eltviller Straße unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen, gelang es ihnen in den zwei weiteren Fällen in die Räumlichkeiten einzudringen und Schmuck zu entwenden. Erfolglos verliefen am Samstag zwei versuchte Wohnungseinbrüche in der Scharnhorststraße sowie in der Irenenstraße. Im Verlauf des Sonntags wurden drei Wohnungen im Bereich Kirchbachstraße, Kapellenstraße und Sonnenberger Straße von Einbrechern heimgesucht. Hierbei erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Wohnmobil aufgebrochen,

Wiesbaden-Biebrich, Biebricher Allee, 23.12.2023, 17.00 Uhr bis 24.12.2023, 20.00 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend brachen Unbekannte in der Biebricher Allee in ein Wohnmobil ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster des am Straßenrand abgestellten Wohnmobils. Anschließend durchsuchten sie den Innenraum und entwendeten diverse Kleidungsstücke im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

