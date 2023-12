Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet +++ Fahrräder aus Tiefgarage entwendet +++ Unfallflucht mit hohem Sachschaden - Festnahme

Wiesbaden (ots)

1. Versuchter Einbruch in Tankstelle,

Wiesbaden, Biebricher Allee, Mittwoch, 20.12.203, 22:15 Uhr bis Donnerstag, 21.12.2023, 04:55 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht versuchten unbekannte Täter in der Biebricher Alle in eine Tankstelle einzubrechen, scheiterten jedoch an der Eingangstür. Zwischen gestern Abend, 22:15 Uhr und heute, 04:55 Uhr machten sich die Einbrecher an der Schiebetür des Eingangs sowie einer Gittertür zu schaffen. Beides hielt den Hebelversuchen stand, sodass die Einbrecher ohne in das Innere der Verkaufsräume gelangt zu sein flüchteten. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. Einbrecher stehlen Silberbesteck,

Wiesbaden, Thomaestraße, Mittwoch, 20.12.2023, 14:000 Uhr bis 19:00 Uhr

(he)Gestern, zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr, stiegen Einbrecher in der Wiesbadener Thomaestraße in eine Wohnung ein und entwendeten aus dieser ein Silberbesteck im Wert von mehreren Tausend Euro. Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster der angegangenen Erdgeschosswohnung stiegen der oder die Täter in das Wohnungsinnere und durchsuchten dieses. Mit dem aufgefundenen Diebesgut wurde anschließend unerkannt die Flucht ergriffen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

3. Einbrecher überrascht,

Wiesbaden, Hartingstraße, Mittwoch, 20.12.2023, 22:50 Uhr

(he)Gestern Abend überraschte eine Wohnungsinhaberin aus der Hartingstraße zwei mutmaßliche Einbrecher auf ihrem Balkon. Diese ergriffen daraufhin die Flucht. Die Mitteilerin sah gegen 22:50 Uhr die fremden Personen hinter einem Rollladen ihrer Wohnung stehen und zog daraufhin diesen nach oben. Nun sah sie zwei Personen, welche hinter der geschlossenen Scheibe außen auf dem Balkon standen. Ein Brecheisen hatten die Fremden ebenfalls in der Hand. Sofort nach ihrer Entdeckung flüchteten die Männer in Richtung eines Kiosks, welcher sich in unmittelbarer Nähe in der Gustav-Adolf-Straße befindet. Auch im Bereich des Kiosks hatte es den Anschein, als wollten die Männer in diesen Eindringen; entsprechende Feststellungen konnten jedoch nicht getroffen werden. Beschreibung Täter 1: 20-30 Jahre, circa 1,70 Meter, schwarze Haare, dünne Statur, blaue Jacke, dunkle Hose. Täter 2: 20-30 Jahre, circa 1,70 Meter, dünne Statur, schwarze Haare, schwarze Jacke, beige Hose. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

4. Tür aufgehebelt und eingebrochen,

Wiesbaden, Adelheidstraße, Mittwoch, 20.12.2023, 09:00 Uhr 11:50 Uhr

(fh)Am Mittwochvormittag kam es in der Adelheidstraße in Wiesbaden zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die Täter gelangten zwischen 09:00 Uhr und 11:50 Uhr gewaltsam in eine der Wohnungen, öffneten sämtliche Schränke samt Schubladen und flüchteten anschließend, ohne Beute gemacht zu haben, in unbekannte Richtung. An der Zugangstür entstand ein Sachschaden von etwa 1.200 Euro.

Das Einbruchskommissariat in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Fahrräder aus Tiefgarage entwendet,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Maria-Sibylla-Merian-Straße, Sonntag, 19.12.2023, 19:30 Uhr bis Mittwoch, 20.12.2023, 14:00 Uhr

(da)In der Zeit von Sonntagabend bis Mittwochmittag waren Fahrraddiebe in der Maria-Sibylla-Merian-Straße in Wiesbaden unterwegs. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich unberechtigt Zutritt zu den Garagen zweier Mehrfamilienhäuser. Dort angekommen, entwendeten sie jeweils ein hochwertiges Fahrrad im Gesamtwert von rund 8.000 Euro. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Deshalb bittet das 4. Polizeirevier um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegengenommen.

6. Unfallflucht mit hohem Sachschaden - Festnahme, Wiesbaden-Biebrich, Herzogsplatz, Mittwoch, 20.12.2023, 17:30 Uhr

(wie) Die Polizei hat am Mittwochnachmittag eine Autofahrerin festgenommen, die in Biebrich mit einem nicht zugelassenen Pkw einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht hatte und danach geflohen war. Die 34-Jährige war mit einem schwarzen Opel Astra aus der Straße der Republik zum Herzogsplatz gefahren, um dort nach links in die Äppelallee abzubiegen. Hierbei nahm sie einem entgegenkommenden Opel Corsa die Vorfahrt, der von einem 48-Jährigen gefahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, bei dem die Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Trotzdem setzt die 34-Jährige ihre Fahrt fort und fuhr wieder zurück in die Straße der Republik und weiter in die Diltheystraße. Dort kollidierte sie mit einem geparkten Mercedes und verlor die komplette Frontschürze. Trotzdem fuhr die Frau auch nach diesem Unfall einfach weiter bis in die Teplitzstraße, wo sie wenig später von einer Polizeistreife festgenommen werden konnte. Bei der weiteren Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Astra weder zugelassen noch versichert und zudem mit einem in Mainz gestohlenen Kennzeichen versehen war. Die Beamten stellten den Pkw, die Kennzeichen und den Führerschein der 34-Jährigen sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau wieder entlassen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 20.000 EUR.

